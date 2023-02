Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI –

Plus de 300 militaires russes stationnés en Syrie ont commencé lundi à aider au déblaiement des décombres après un séisme ayant fait plus de 2.300 morts dans ce pays et en Turquie, a indiqué l’armée russe.

Selon le ministère russe de la Défense, 300 militaires et 60 véhicules sont mobilisés pour “enlever les décombres, rechercher les victimes et leur fournir une assistance médicale dans les zones qui ont subi le plus de destructions”.

==========