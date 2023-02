Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – L’ancien Premier ministre Fouad Siniora a souligné que « le Liban ne peut être sorti des difficultés qu’il traverse sans le rétablissement de la pleine autorité de l’État sur tout le territoire national, le respect de la Constitution, l’achèvement de la mise en œuvre de l’Accord de Taëf, le rétablissement de la pleine indépendance du pouvoir judiciaire, et non de la manière dont nous avons vu ces derniers jours dans les disputes théâtrales douloureuses et humiliantes qui ont eu lieu entre les juges ».

M.Siniora a tenu ses propos à l’issue de son entretien samedi avec le mufti de la République Abdellatif Deriane.

«Il est inacceptable de continuer à distraire les Libanais en appréhendant artificiellement certains problèmes et en délaissant les vrais problèmes et leurs causes», a-t-il dit .