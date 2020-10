Tenez-vous bien et réservez votre vol virtuel, une nouvelle ville est sur le point de surgir.

Une ville au cœur du Moyen-Orient, visant à rajeunir et éveiller la joie en vous, tout en ajoutant une étincelle de lumière et d’espoir en ces moments difficiles.

THE CRAZY CITY a surpassé tous les sites Web conventionnels de commerce électronique à travers le monde.

Cela vous fournira l’expérience la plus exceptionnelle pour profiter d’une fête entière offerte dans le confort de votre maison juste en un seul clic ! Par cette énorme collection d’articles de fête en réserve, son but consiste à créer de merveilleux souvenirs pour toute occasion et pour tout le monde. Que ce soit la célébration de l’anniversaire de vos enfants ou de votre 50ème anniversaire, THE CRAZY CITY couvre tous vos besoins ! Articles de fête, faveurs, jouets, jeux gonflables, articles de vacances, ballons, friandises, demandes en mariage, costumes et autres, tous disponibles sous un même toit.

THE CRAZY CITY provient du contexte de productions mondiales avec la société sœur CRAZY EVENTS & ARTISTS AND MORE ENTERTAINMENT installée au Moyen-Orient. Les deux sociétés ont créé les deux événements THE FROZEN CITY ICE WORLD TOUR et JONAS BLUE ON ICE en décembre dernier, sachant que tous les autres événements furent annulés dans le pays à cause de la situation. Suite aux records de l’ambiance positive que ces événements ont réussi à créer, ainsi que des années d’expérience sur le marché, les jeunes fondateurs ont pris en considération les progrès technologiques rapides et le cadre actuel du monde, et ont décidé de créer une plateforme à travers laquelle les gens seront facilement capables d’organiser les célébrations de leurs occasions spéciales en ligne à travers le monde entier, ayant les produits livrés dans un délai de juste quelques jours à n’importe quel territoire.

Soyez prêts à assister à l’atterrissage de « THE CRAZY CITY »

Selon notre interview avec Anthony Abou Antoun, président-directeur général de la marque, un festival de lancement virtuel spécial et unique tout comme la ville soi-même aura lieu, étant donné que les événements physiques ne sont pas une option viable en raison de la situation actuelle du Covid-19 !

Une diffusion en direct conformément aux normes de la production internationale en haute définition complète, ayant pour but de permettre aux gens de communiquer avec le monde entier, en vue de renforcer l’union et semer la joie à travers la musique. Cet événement présentera une série de musique live et des perceptions encore plus exclusives sur ce que cette ville unique peut vous offrir.

Ce n’est pas tout, à ne pas oublier les centaines de gros influenceurs, blogueurs et stars provenant de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, et qui communiqueront en direct avec le Liban en temps réel !

Un jeu sophistiqué sur Instagram a été élaboré pour vous amuser. Accédez au festival et activez le filtre de réalité augmentée (AR). Republiez-le et mentionnez @the.crazy.city pour avoir la chance de gagner un bon d’une valeur de 500$ !!

Soutenir une cause

A la lumière de la situation actuelle au Liban, THE CRAZY CITY s’efforce de soutenir le peuple de Beyrouth, tout en accordant une partie de ses profits pendant les sept premiers jours après son lancement à TAMANNA, une organisation à but non-lucratif ; en vue d’éduquer les enfants affectés par l’explosion de Beyrouth, et ayant pour objectif de transformer leurs souhaits en une réalité, afin d’autonomiser les enfants à lutter contre leurs maladies, en leur donnant l’espoir et la joie dans ces temps de tension et de souffrance majeures. Connectez-vous à la musique pour une semaine magique de collecte de fonds !

Il est important de garder l’espoir dans ces temps de la crise, et c’est exactement ce que THE CRAZY CITY nous prouvera bien.

N’oubliez pas de regarder la diffusion directe de vidéo le dimanche 25 octobre à 5:30 pm GMT+3 prise dans une des tours les plus hautes au Liban sur : https://thecrazycity.com/channel.

Préparez vos outils de fête et rejoignez la Zoom Room pour y être présentés sur l’émission en direct ! Le lien de Zoom sera disponible sur www.thecrazycity.com le jour de l’émission.