3 minutes à lire

Le site Web de commerce électronique le plus grand au Moyen-Orient et fournissant l’expérience la plus exceptionnelle pour profiter d’une fête entière a maintenant ouvert ses portails suite au méga festival de lancement qui a eu lieu au cœur de Beyrouth, Liban. Le spectacle a assisté à une production virtuelle surprenante en haute définition complète présentant des personnes du monde entier mis en communication et semant la joie à travers la musique. Des centaines de gros influenceurs, blogueurs et stars provenant de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ont été connectés en direct avec le Liban à travers la diffusion directe de cette vidéo !

Anthony Abou Antoun, président-directeur général de la marque, a étonné les invités en jouant de la musique pour une heure en émission directe dans une des tours les plus hautes au Liban. Selon notre interview avec lui, Abou Antoun a signalé que l’objectif principal de ce lancement fut la diffusion de l’espoir et de l’union partout dans le monde. « A travers cette plateforme, nous aspirons à amuser les gens dans un environnement sécurisé tout en restant chez eux – ce sont les petits détails qui font la différence dans la vie d’une personne » – a-t-il ajouté.

Grâce à l’attention mondiale, THE CRAZY CITY a inauguré une campagne pour faire don des fonds alloués par les profits d’achat durant sa première semaine opérationnelle à TAMANNA, une organisation à but non-lucratif qui offre l’aide aux enfants à Beyrouth. THE CRAZY CITY a de même annoncé sa mission consistant à prendre cette campagne plus loin, et ce en lançant une seconde phase durant la période des fêtes pour transformer davantage de souhaits en une réalité.

Ce qui rend cette plateforme notable parmi d’autres dans ce domaine, c’est le fait que tous les produits mentionnés sont des produits de marque, certifiés par la FDA et licenciés par les producteurs officiels incluant, sans limitation : costumes, ballons, jouets, décorations, friandises, jeux gonflables, accessoires de mariage, piñatas, Fisher-Price, Nerf, Louna, Disney, Marvel, Nickelodeon et des centaines d’autres !

Contrairement à tous les magasins traditionnels de commerce électronique, THE CRAZY CITY fournit des caractéristiques ultimes :

Quand un des produits n’est plus en stock, vous pouvez vous enregistrer pour être notifiés au moment où il devient disponible de nouveau !

Une chaîne exclusive incorporée est fournie sur le site Web vous permettant de regarder un nombre illimité de vidéos éducatives et divertissantes.

Les experts de fêtes dans la ville ont fourni des perceptions d’idées de fêtes exclusives et incluant tout !

Un processus facile de suivi a été établi en plus d’une inscription à une lettre d’informations gratuite pour vous garder au courant !

Celles-là ne représentent qu’une partie des caractéristiques principales, la liste est encore longue !

Une collection massive des outils de retour à l’école sont maintenant disponibles, ainsi que des collections illimitées d’articles pour Halloween. Partant des articles de papeterie, cartables, costumes et décorations, THE CITY couvre tous vos besoins.

En plus, THE CRAZY CITY promet une surprise massive qui atterrira cette saison de Noël pour diffuser la joie durant cette période difficile. RESTEZ A L’ECOUTE !