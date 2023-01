Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Premier ministre, Najib Mikati, a condamné l’acte de bruler une copie du Coran, notant que c’est une agression flagrante et éhontée contre les religions monothéistes et contre les valeurs sublimes et de modération que représente l’Islam.

Selon le communiqué de M.Mikati, de tels actes haineux ne porteront pas atteinte à la religion et islamique authentique ni à son essence.

===========D.CH.