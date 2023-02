Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Une première cargaison de 33 000 tonnes de blé, financée par la Banque mondiale dans le cadre du projet d’urgence d’approvisionnement en blé du Liban, est arrivée au port de Beyrouth et a commencé à être déchargée. L’envoi – équivalent à environ un mois de consommation de pain arabe dans le pays – aidera à reconstituer le stock de blé du Liban et à garantir un pain abordable pour les ménages pauvres et vulnérables.

Cette première expédition sera suivie de plusieurs expéditions supplémentaires au cours des mois suivants, afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement en blé et de maintenir l’accès à du pain abordable tout au long de la durée du projet.

======N.A.