Roger Zaccar : « Nous ne permettrons jamais l’humiliation des Libanais dans les hôpitaux»

Le déclin des services de santé au Liban et l’effondrement de l’ensemble de l’assurance-maladie en raison de la crise ont laissé les citoyens libanais exposés et sans aucune couverture sanitaire. Cette situation est encore aggravée par le fait que de nombreuses compagnies d’assurance et institutions officielles ont cessé de fournir des services de santé, et que les cotisations et la couverture de sécurité sociale ont également diminué. Cependant, au milieu de ces circonstances difficiles, une solution a émergé.

M. Roger Zaccar, le directeur général de Comin, reconnaît la gravité de la crise économique que traverse le peuple libanais. Il reconnaît que la baisse du niveau des soins de santé, qui étaient auparavant pris en charge par des entités telles que la sécurité sociale, le ministère de la santé, la coopérative des salariés et certains garants, a rendu les individus complètement démunis en raison de la crise économique.

À la lumière de cela, Comin a conçu une initiative innovante pour garantir que personne ne soit laissé pour compte et pour défendre la dignité du peuple libanais lorsqu’il recherche des soins médicaux.

Le plan de couverture complète proposé par Comin comprend un plan d’hospitalisation à 100 %, englobant les services d’urgence, les chirurgies et autres procédures médicales nécessaires. De plus, il existe un plan facultatif de 85% de soins ambulatoires.

De plus, le forfait comprend une téléconsultation gratuite avec un médecin généraliste. Pour rendre ces services accessibles, Comin offre la possibilité de versements mensuels pratiques. De plus, leur service client est disponible 24 heures/ 24 et 7 jours /7.

En profitant de cette initiative, le peuple libanais peut retrouver la tranquillité d’esprit et avoir accès aux soins de santé qu’il mérite. Comin se présente comme un partenaire fiable en cette période de crise, engagé à préserver le bien-être et la dignité de chaque citoyen aux portes de chaque établissement médical.

Pour bénéficier de ces forfaits inclus, les particuliers peuvent télécharger l’application Comin sur leur smartphone ou contacter directement Comin aux 04 727726.