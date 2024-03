Dans un élan de solidarité face à la crise alimentaire qui touche le Liban, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a lancé une initiative soutenant plus de 11 000 agriculteurs libanais.

Ce programme, qui s’inscrit dans le cadre de l’activité Agriculture and Rural Empowerment (ARE), vise à distribuer des semences, des plants et du compost, dans le but de renforcer la sécurité alimentaire dans le pays. Julie Southfield, directrice de la mission de l’USAID au Liban, a souligné l’importance cruciale du secteur agricole lors de sa visite à Jbeil le 20 mars 2024.

Avec des investissements s’élevant à environ 1,1 million de dollars sur deux ans, ce projet ne se limite pas à la distribution de ressources ; il comprend également une formation technique et des matériaux éducatifs pour améliorer la productivité des cultures.

Cette aide intervient à un moment critique où les coûts des intrants essentiels ont flambé, entravant la capacité des agriculteurs à maintenir des rendements qualitatifs et quantitatifs.

En favorisant l’autosuffisance alimentaire et en revitalisant la production agricole, l’USAID espère renforcer les systèmes alimentaires au Liban, touché par des défis économiques conséquents.