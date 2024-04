Vernissage de l’exposition du CAPL “De l’Art et des Idées”.Le Club des Artistes Plasticiens Libanais (CAPL) a organisé son exposition collective “De l’Art et des Idées” à l’occasion de la journée mondiale de l’art et du centenaire de Charles Aznavour, le Samedi 13 Avril 2024, au CAPL Art Center.

L’événement, présenté par la journaliste Rania Diab Naffah, a réuni le public ainsi que les admirateurs du grand artiste Charles Aznavour. Étaient présents la conseillère du ministre de la santé publique, Dr. Alicia Al Araigy, Mme. Regina Fenianos, l’acteur George Harran, ainsi que de nombreuses personnalités culturelles et artistiques.