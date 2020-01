Le Premier Ministre Hassan Diab aurait réussi à quasiment finaliser son gouvernement, indiquent plusieurs sources concordantes. Pour l’heure, on ignore toutefois s’il comptera 18 ou 24 ministres à la demande du Président de la chambre Nabih Berri qui souhaitait inclure plus d’hommes politique en son sein.

Sa composition pourrait être annoncée dès ce vendredi.

Pour l’heure, cette proclamation du prochain cabinet serait conditionnée à une réunion prévue ce jeudi entre le premier Ministre désigné Hassan Diab et le Président de la Chambre Nabih Berri. Les 2 hommes devraient ainsi discuter de l’attribution et des noms des ministères attribués à la communauté chiite.

Ce dernier semble faire souffler le chaud et le froid au sujet de la composition du prochain conseil des ministres, exigeant une place accrue à des hommes politiques en son sein.

Cette annonce intervient également suite à un accord entre Hassan Diab et le dirigeant du CPL Gébran Bassil au sujet de l’attribution du ministère du travail à Demianos Kattar. Ce dernier avait d’abord été considéré comme prochain ministre des Affaires Etrangères puis de la Justice.

Pour l’heure, la composition du prochain gouvernement serait de 18 membres dont 4 femmes.

Les portefeuilles du ministère de l’agriculture devraient être fusionnés avec ceux du ministère de la culture ou de l’information.

Le Tashnaq désignerait le prochain ministre du Tourisme et de la culture ou du tourisme et de l’information, le cas échéant.

Parmi les noms déjà connus, Ghazi Wazni devrait être nommé Ministre des Finances, Nassif Hitti, ministre des Affaires Etrangères, Talal al Ladqi, Ministre de l’intérieur désigné par Hassan Diab et Michel Menassa, Ministre de la Défense et vice-président du Conseil.

Le Président de la République et le CPL auraient nominé Raymond Ghajar comme prochain Ministre de l’énergie et des ressources hydrauliques, Marie-Claude Najem, ministre de la Justice et Manal Moussallem, Ministre de l’Environnement. Le Prochain ministre de l’économie serait également désigné par le CPL. On ignore pour l’heure son nom.

Lamia Yammine Doueihi obtiendrait, pour le mouvement Marada, le ministère des Travaux Publics.

Concernant la communauté sunnite, outre le ministère de l’intérieur, Talal Hawat serait désigné par le Premier Ministre, comme prochain ministre des télécommunications. Tarek Majzoub serait nommé ministre des sport et de la jeunesse.