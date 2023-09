Beyrouth, le 29 septembre 2023 – La grande finale de la compétition Femme Francophone Entrepreneure a été le théâtre de performances exceptionnelles, de présentations de projets captivants et de moments inspirants qui continuent à marquer le paysage de l’entrepreneuriat féminin au Liban. Le verdict a été livré durant la cérémonie qui a eu lieu jeudi 28 septembre 2023, au Centre d’Employabilité Francophone de l’AUF à Beyrouth : Gael Bou Ghannam, Sandrine Attalah, Gaelle el Chaer et Christelle Gemayel ont remporté l’édition libanaise.

Ce concours, organisé par l’AUF Moyen-Orient et Berytech, en partenariat avec L’Orient-Le Jour, favorise depuis plus d’une décennie l’entrepreneuriat féminin au Liban. Les partenaires continuent à croire au potentiel des startups et PME malgré les difficultés spécifiques à l’écosystème libanais, et ont souhaité également soutenir cette année une femme entrepreneure de la région. L’égyptienne Heba Refaat El Hattab s’est vue remporter le prix régional s’élevant à 6000 euros.

L’appel à candidatures a été lancé en mai 2023. Une cinquantaine de dossiers ont été reçus et 33 candidates ont été sélectionnées et ont suivi diverses formations. Les projets déposés ont été évalués selon des critères d’innovation, d’étude de marché, de viabilité et de complémentarité des compétences de l’équipe, pour sélectionner les projets finalistes.

Ce sont 6 candidates qui se sont affrontées lors de cette finale :

Jennifer Aouad – Ata3allam

Ata3allam enseigne le cursus Arabe aux enfants de 4 à 8 ans, d’une manière interactive, technologique, ludique, avec plus de 400 exercices et 30 vidéos et comptines académiques, éducatives et amusantes.

Gael Chaer – Gaio

Gaio Cosmetics est une petite gamme de produits de beauté individualisés, artisanaux et issus de matières premières importées de France ou achetées au Liban, eco-friendly et à bon prix.

Gaell Bou Ghannam et Sandrine Atallah – Metle Metlik

Metle Metlik est une plateforme digitale éducative de cours en ligne en arabe sur la santé reproductive et sexuelle de la femme. Elle offre des cours en ligne pré enregistrés, des webinaires, des groupes de support une fois par mois (infertilité, fausses couches …), et des chat rooms.

Marie Nawal Gemayel – Rowine

Le but primaire de Rowine est de transformer les pêches de Bickfaya en une liqueur naturelle fabriquée traditionnellement, pour valoriser et entretenir la production locale.

Alaa Ghandour – Ta Mabsouta

« Ta Mabsouta » est une entreprise spécialisée dans la création de matériel pédagogique et thérapeutique destiné aux enseignants et aux orthophonistes en langue arabe. Son objectif principal est de combler le manque de ressources éducatives et thérapeutiques dans cette langue.

Christelle Gemayel – Vietrail

Vietrail offre à ses clients un art de vitrail revisité. Dans un souci d’innovation, des souvenirs et objets d’art personnalisés sont conçus pour répondre à la demande. Les créations reflètent une passion pour l’art et un attachement au patrimoine culturel et artistique libanais.

Toutes les candidates disposaient chacune de 5 minutes pour faire leur « pitch » devant un jury et tenter de convaincre de la pertinence et de la viabilité de leurs projets.À l’issue de cette présentation, les trois lauréates ont été départagées par le jury composé cette année de Marie-Noelle Fattal (Directrice de la communication institutionnelle et digitale du Groupe Fattal), Corine Kiamé (Présidente LLWB) et la journaliste Nanette Ziadé. Les 3 projets finalistes partageront 24 000 euros et les entrepreneures auront une place dans l’espace co-working de Berytech en plus d’un accès à des séances de formation et coaching pendant six mois. Jean-Noël Baléo, Directeur régional de l’AUF Moyen-Orient, a souligné dans son mot d’ouverture que le grand succès de ce concours, cette année encore, malgré la persistance de l’accumulation de crises et un horizon toujours très incertain, malgré l’adversité et les défis du quotidien, incarne une résistance au découragement de la part des candidates, qui contre vents et marées, s’acharnent à se créer un avenir professionnel ici au Liban. De son côté, Fouad Khoury Helou, Directeur exécutif de L’Orient-Le Jour, a mis en avant sa satisfaction devant les résultats de ce concours, en particulier l’esprit d’innovation et d’entreprise qui caractérise les candidates, ainsi que leur maîtrise d’ensemble de leur projet dans ses diverses composantes, techniques, managériales et financières. « Une belle démonstration », a-t-il dit, « du fait que le peuple libanais continue, aujourd’hui, de placer haut ses ambitions ».

Quant à la Directrice générale adjointe de Berytech Carla Saba, elle a affirmé que « cette compétition répond en fait à un double impératif : celui de renforcer les compétences et les capacités ainsi que le rôle des femmes entrepreneures et de favoriser la croissance économique au Liban et aussi – dans d’autres pays francophones membres de l’AUF – qui ont participé à cette édition. Nos candidates ont fait preuve que notre pays, que nous aimons toutes et tous, resterait un havre d’innovation et d’opportunités ! ».