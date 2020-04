Interrogé par la chaine CNN, le Ministre des Affaires Sociales, Ramzi Musharrafieh, estime à 75% le pourcentage de la population libanaise qui nécessitera une aide financière en raison de la crise économique et de l’épidémie du coronavirus COVID-19, alors que les manifestants sont de retour dans les rues libanaises.

L’article note que la situation économique, déjà assez préoccupante, a été aggravée par les mesures de confinement prises pour contenir l’épidémie.

L’économie du Liban, comme de nombreuses autres dans le monde, a été stoppée de façon brutale par un verrouillage imposé par le gouvernement visant à arrêter la propagation de Covid-19. Mais les restrictions ont encore exacerbé la crise financière profonde du pay



Depuis un soulèvement populaire s’est déroulé à la fin de 2019, la monnaie locale a chuté et le Liban a déclaré un état de défaut de paiement sur sa dette pour la première fois de son histoire. Après près de deux mois de confinement, les prix des denrées alimentaires montent en flèche et la livre libanaise est en chute libre.



Avant l’arrivée du Covid-19, la Banque mondiale prévoyait à 45%, le pourcentage de Libanais en dessous du seuil de pauvreté en 2020. Aujourd’hui, le gouvernement estime que jusqu’à 75% des personnes ont besoin d’aide, selon les déclarations du ministre des Affaires sociales, Ramzi Musharrafieh, dans des propos recueillis par CNN.



“Nous avons faim”, sont venus les slogans qui retentissent auprès des manifestants en colère lors des affrontements avec les forces de sécurité lors de manifestations qui ont balayé les grandes villes du Liban lundi.



Un manifestant, Fawaz Fouad al-Samman, est décédé mardi matin après avoir été blessé par balle lors d’affrontements avec l’armée dans la ville de Tripoli, dans le nord du pays, ont déclaré sa sœur et un autre manifestant.



L’hôpital qui a soigné les blessures de Samman a confirmé sa mort à CNN. Les manifestants ont qualifié le jeune de 26 ans de “martyr de la faim”.



Dans un tweet, l’armée libanaise a déclaré qu’elle était “profondément désolée pour la chute d’un martyr” et a indiqué qu’elle avait ouvert une enquête sur les circonstances de ce décès.

L’armée a estime que des émeutes avaient été perpétrées par des “éléments infiltrés” et qu’elle “ne tolérera aucune atteinte à la sécurité et à la stabilité”.



Un manifestant de Tripoli, Ghassan, qui ne voulait pas révéler son nom complet pour des raisons de sécurité, était avec Samman lorsqu’il a été blessé. Se référant au soulèvement du Liban, qui a commencé en octobre, Ghassan a déclaré à CNN: “Ce fut la pire bataille que nous ayons vue depuis le début de la révolution”.

Les manifestants reviennent avec une vengeance

Les manifestants sont de retour dans les rues libanaises après un répit de près de deux mois induit par les mesures de confinement face au coronavirus.



La propagation du virus ayant ralenti à moins de 10 nouveaux cas signalés par jour, les manifestants sont revenus dans la rue avec vengeance.



Les banques nationales ont subi le plus gros de la colère des gens.



Une vidéo tournée par des manifestants lundi a montré des devantures incendiées et un véhicule de l’armée en feu alors que des affrontements faisaient rage entre manifestants et soldats à Tripoli, la ville la plus pauvre du Liban. Les manifestants ont applaudi après qu’un cocktail Molotov ait mis le feu à une succursale d’une banque.



Les affrontements ont repris mardi après-midi dans le centre de Tripoli. Les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants alors qu’ils tentaient de mettre le feu à des agences bancaires qui ont par ailleurs caillassées.



“Le problème est que vous rencontrez une crise combinée, entre la crise économique et la crise liée au Covid-19”, a déclaré Musharrafieh. “Malheureusement, avec le problème du Covid-19, la situation s’est aggravée.”



“Nous travaillons dur sur un plan économique qui pourrait essayer de nous sortir de cette situation. Nous sommes dans une position difficile, mais nous espérons pouvoir en sortir”, a-t-il ajouté.



Depuis 2019, le secteur bancaire a imposé un contrôle des capitaux pour éviter une panique bancaire.



Chaque jour de travail, de nombreuses personnes affluent auprès des agences bancaires essayant désespérément de convaincre les employés de leur permettre de retirer de l’argent.



Les autorités libanaises ont résisté aux appels à formaliser ces contrôles des capitaux. Certains experts estiment que cette situation nuit de manière disproportionnée aux petits déposants et permet à l’élite économique de poursuivre l’exercice de son influence pour accéder à ses fonds.



Ces craintes ont été confirmées le week-end dernier lorsque le Premier ministre Hassan Diab a annoncé que 5,7 milliards de dollars avaient été transférés des banques libanaises pourtant à court d’argent en janvier et février 2020. Diab a été cinglant par ses critiques du gouverneur de la banque centrale, Riad Salamé, et a a appelé à un audit de la banque centrale.



Des émeutes sporadiques contre les banques se sont ensuivies, s’intensifiant lundi soir alors que de plus en plus de gens descendaient dans les rues après les prières nocturnes de Taraweeh pendant le Ramadan.



Le gouvernement de Diab, qui a été porté au pouvoir par la coalition majoritaire parlementaire du Hezbollah lors du soulèvement du pays, a également été la cible de la colère des rues.



Le cabinet actuel est composé de technocrates politiquement soutenus. Il a toutefois cherché à se présenter comme un organisme indépendant.



Mais en dépit de ses mesures de lutte contre la corruption – telles que celles sans précédent contre (le gouverneur de la Banque du Liban) Salamé – , de nombreux manifestants continuent de rejeter le cabinet le considérant comme étant un gouvernement fantoche du Hezbollah soutenu par l’Iran.



Lorsque le Parlement s’est réuni pour la première fois depuis l’épidémie de coronavirus la semaine dernière, les manifestants sont descendus dans la rue pour exprimer leur désapprobation du gouvernement. Portant des masques médicaux et organisant des manifestations dans leurs véhicules, les manifestants ont tenté de pratiquer la distanciation sociale tout en augmentant la pression sur le cabinet de Diab.

«Le coronavirus est la moindre de leurs préoccupations»

Le gouvernement a reçu un certain crédit pour avoir largement réussi à prévenir une épidémie majeure du virus jusqu’à présent. Mais il est également critiqué pour avoir mal géré son programme d’aide au pays pauvre.



La distribution de l’aide a été retardée à plusieurs reprises en raison de conflits politiques, provoquant la colère du pays, un nombre de personnes appauvries par la crise ne se montrent plus prudentes.



“Je pense que le coronavirus est le moindre de leurs soucis”, a déclaré à CNN Mira Minkara, guide touristique, entrepreneur et activiste à Tripoli.



“Les gens sont vraiment, vraiment désespérés. Ce qui s’est passé hier est une réaction authentique au désespoir, à la frustration et à la douleur que les gens ressentent”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas une douleur normale. C’est la douleur d’avoir faim, d’être en colère et d’être triste de ne plus pouvoir payer de loyer et de ne pas pouvoir manger.”



Partout au Liban, les gens fouillent les dépotoirs pour se nourrir et mendient les passants pour le pain. Moins visibles sont les communautés les plus vulnérables du pays – les réfugiés et les travailleurs migrants – qui, selon les militants, souffrent d’une insécurité alimentaire sans précédent.



Selon l’International Rescue Committee, 87% des réfugiés dans le pays manquent de nourriture et une majorité craint d’être expulsée. Les militantes des droits des migrants soulignent une augmentation du taux de chômage parmi les travailleuses migrantes, principalement asiatiques et africaines, ce qui les a forcées à quitter leurs maisons et à se réfugier dans de minuscules appartements qu’elles partagent avec d’autres travailleurs.



À Tripoli, le principal site de protestation d’Al-Nour semble sombre. Autrefois un endroit où des manifestants en liesse ont chanté des chansons sur un avenir meilleur en octobre, la place porte maintenant les cicatrices de la confrontation et le sol est parsemé de balles. Les manifestants préviennent que les manifestations prendront une tournure encore plus sombre.

“La raison des émeutes qui se sont produites hier est la faim et le vol d’argent aux gens”, a déclaré Ghassan. “Maintenant, le pays est en dessous de zéro et les gens meurent de faim.



“Mais bientôt cette faim va manger les dirigeants. Ce qui va arriver est pire … honte à eux.”