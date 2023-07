Beyrouth, le 30 juin 2023 : La société APEX Holding a lancé un nouveau projet immobilier à Massa, en Italie, portant le nom de “Borgo Ducale”. L’événement s’est tenu le jeudi 29 juin 2023 au Yacht Club, Zeituna Bay, Beyrouth, sous le patronage et en la présence effective de Son Excellence M. Amin Salam, Ministre de l’Économie et du Commerce. L’événement a été marqué par la présence de personnalités éminentes, notamment Son Excellence M. Elias Bou Saab, Vice-Président du Parlement, Dr. Pietro Enyard, Conseiller Politique et Commercial auprès de l’Ambassade d’Italie au Liban, représentant Son Excellence l’Ambassadrice d’Italie au Liban, représentée par Dr. Pietro Enyard, Conseiller politique et commercial auprès de l’Ambassade, ainsi que de nombreux directeurs généraux, représentants des forces armées et sécuritaires, et des personnalités politiques, diplomatiques et médiatiques.

L’événement a été présenté par la journaliste Rita Pia Antoun, qui a mentionné que ce projet constitue la première initiative prise par une entreprise libanaise, investissant dans un projet de plusieurs millions d’euros, dans une ville italienne renommée étant Massa. Elle souligna ensuite les nombreux avantages stratégiques de cette ville, notant qu’elle se situe à 40 minutes de la célèbre ville de Florence et à 15 minutes seulement de la ville de Pise, connue pour sa tour inclinée. De plus, la ville se situe à 5 kilomètres de la zone touristique notoire de Forte Dei Marmi sur la côte italienne. Cette vile est de plus caractérisée par un emplacement extrêmement stratégique, facilitant l’accès à travers plusieurs villes européennes à l’instar de Cannes, Monaco, Rome, Milan, et autres. Antoun a également expliqué que le projet couvrira une superficie construite de 6.538 mètres carrés, sur une propriété d’une aire totale d’environ 11, 500 mètres carrés.

APEX Holding est une entreprise libanaise pionnière spécialisée dans le design architectural et la construction, fondée et présidée par M. Hicham Jerdak. Elle a mené de nombreux projets, réalisant un immense succès dans de plusieurs pays. En dépit de son succès international et au delà des frontières du pays, APEX Holding tient fièrement à son identité libanaise. À cet égard, le groupe, ainsi que les sociétés qu’il possède au Liban et à l’étranger, s’efforcent de soutenir l’économie libanaise en cette période de crise. APEX Holding joue ainsi un rôle important dans la préservation des jeunes talents libanais, les empêchant de quitter leur pays, en particulier les architectes et les experts qui cherchent actuellement de meilleures opportunités à l’étranger. La société s’est également assurée de former une équipe complète d’architectes, d’experts et de travailleurs libanais, et a choisi de fournir la majorité des équipements et des matériaux de construction à partir d’usines basées au Liban. De plus, l’entreprise possède un système de valeurs sociétales telles que notamment la qualité de l’exécution, le respect des délais, la transparence et la crédibilité absolues, ainsi que l’accomplissement de toutes les promesses.

La promotion du projet a été confiée, en vertu d’un accord signé à ce titre, à la société libano-suisse “Property Legacy Levant”, qui sera exclusivement chargée de gérer toutes les opérations de vente du projet au Liban et à l’étranger. La société était représentée par MM. José Charo et William Charo, ainsi que par plusieurs de ses cadres à Beyrouth. Il convient de mentionner que cette société opère à l’échelle internationale, vu qu’elle mène de nombreuses opérations dans différents pays, notamment aux États-Unis, au Canada, en Espagne, au Royaume-Uni, en Italie, aux Émirats Arabes Unis et bien d’autres. De plus, la société se concentre principalement sur l’assistance à la gestion efficace des portefeuilles d’investissements immobiliers de ses clients et de leurs actifs, dans le but d’en augmenter la valeur ajoutée. De même, elle leur offre des services de conseil et d’accompagnement dans le domaine.

Pour sa part, le ministre de l’Économie et du Commerce, parrain de l’événement, SE. M. Amin Salam, a pris la parole à la clôture de l’événement pour exprimer son admiration pour le travail et les objectifs d’APEX Holding, soulignant les efforts de l’entreprise qui visent à soutenir les travailleurs et les architectes libanais, à leur offrir de nouvelles opportunités d’emploi, ainsi qu’à présenter des opportunités d’investissement solides pour les capitaux libanais au sein de l’Union européenne. Enfin, il affirma que le Liban n’aurait pas pu faire preuve de résilience face aux crises actuelles, sans la responsabilité du secteur privé, qui constitue la fierté de ce pays à travers ses nombreuses initiatives, telles que celle lancée aujourd’hui. Il a aussi salué la responsabilité et l’engagement significatifs du secteur privé à investir et revitaliser l’économie. Il souligna que « le Liban est capable de se rétablir et de réussir à l’étranger, et chaque personne qui tente de prouver le contraire a tort. Ce projet constitue la parfaite illustration de ce que ce pays est capable de réaliser. Le Liban va revenir, plus fort et plus prometteur que jamais, grâce aux Libanais dévoués tel que M. Hicham Jerdak et aux sociétés comme APEX Holding, et grâce au secteur privé libanais ».

L’événement s’est conclu par une réception, marquée particulièrement par la performance de l’artiste Aline Lahoud, qui a interprété plusieurs chansons en langues arabe et italienne.