Conséquences possibles des frappes israéliennes contre l’Iran sur le Liban

Dans la nuit du 12 au 13 juin 2025, Israël a lancé l’opération « Lion dressé », une série de frappes aériennes massives contre des cibles nucléaires et militaires en Iran, visant les sites de Natanz et Fordow ainsi que des bases des Gardiens de la révolution. Cette escalade, prévisible après des mois de tensions, place le Liban, allié clé de l’Iran via un Hezbollah considérablement affaibli, dans une position de vulnérabilité extrême. Ravagé par une crise économique, politique et humanitaire, le Liban risque de devenir un théâtre de conflit régional, avec des conséquences dévastatrices pour sa population et sa stabilité.

Un Liban au bord de l’effondrement

Le Liban traverse une crise sans précédent. Depuis 2019, une dépression économique a plongé 80 % de la population sous le seuil de pauvreté, avec une dévaluation de la livre libanaise de plus de 95 %. L’explosion du port de Beyrouth en 2020 a détruit des infrastructures vitales, tandis que l’impasse politique paralyse la gouvernance. Les tensions sectaires, exacerbées par la polarisation autour du Hezbollah, menacent la coexistence communautaire. Les frappes israéliennes contre l’Iran, principal soutien du Hezbollah, aggravent ces fragilités, risquant de transformer le Liban en champ de bataille régional.

Les signes d’escalade étaient évidents. Depuis avril 2024, les hostilités entre Israël et l’Iran se sont intensifiées : l’attaque contre l’annexe du consulat iranien à Damas, les assassinats d’Ismaïl Haniyeh (Hamas) en juillet 2024 et de Hassan Nasrallah (Hezbollah) en septembre 2024, suivis des tirs de 200 missiles iraniens sur Israël le 1er octobre 2024. Les violations du cessez-le-feu du 27 novembre 2024, notamment les frappes israéliennes sur Nabatieh en mai 2025 et sur la banlieue sud de Beyrouth le 5 juin 2025, dénoncées par le Premier ministre Nawaf Salam comme des violations de la résolution 1701 de l’ONU, ont attisé les craintes d’un conflit majeur.

Un Hezbollah affaibli mais toujours influent

Le Hezbollah, jadis une puissance militaire non étatique, a subi des pertes sévères depuis octobre 2023. La mort de son leader Hassan Nasrallah en septembre 2024, de son successeur présumé Hashem Safieddine, et de nombreux commandants, combinée à la destruction d’une grande partie de son arsenal, a gravement diminué ses capacités. Les attaques israéliennes de septembre 2024, incluant l’explosion de pagers et talkies-walkies piégés, ont tué 39 membres et blessé près de 3 000. La guerre de 2024 a coûté la vie à environ 500 combattants, avec des centaines d’autres tués lors de bombardements intensifs. Environ 90 % de son infrastructure militaire dans le sud du Liban a été démantelée, et 190 des 265 avant-postes ont été transférés à l’armée libanaise d’ici avril 2025.

Malgré ces revers, le Hezbollah conserve un potentiel militaire. Avant la guerre, son arsenal comptait entre 120 000 et 200 000 roquettes et missiles, dont une partie a été détruite ou saisie. Les frappes israéliennes contre l’Iran, tuant des figures clés comme Hossein Salami, Mohammad Bagheri et Gholam Ali Rashid, affaiblissent le soutien logistique de Téhéran, mais l’Iran, promettant une « punition sévère » avec des drones déjà en route vers Israël, pourrait inciter le Hezbollah à riposter. Une attaque, même limitée, depuis le Liban-Sud, risquerait une réponse israélienne massive, dévastant des zones déjà fragilisées comme la banlieue sud de Beyrouth.

Une catastrophe humanitaire imminente

Un conflit impliquant le Hezbollah aggraverait la crise humanitaire au Liban. Les hôpitaux, limités par des pénuries de carburant et de médicaments, ne pourraient gérer un afflux de blessés. Les coupures d’électricité, réduisant l’accès à l’énergie à quelques heures par jour, s’intensifieraient si les infrastructures énergétiques étaient ciblées, comme lors des conflits précédents. Des déplacements massifs depuis le Liban-Sud vers Beyrouth ou le nord aggraveraient la crise des réfugiés, dans un pays hébergeant 1,5 million de Syriens. Les importations de nourriture, carburant et médicaments, vitales pour 80 % des besoins, seraient perturbées, surtout après la fermeture des espaces aériens en Iran et en Jordanie le 13 juin.

Risques d’instabilité politique et sectaire

Les frappes contre l’Iran pourraient creuser les divisions internes. Le Hezbollah, critiqué par des chrétiens, sunnites et druzes pour son alignement avec l’Iran, risque de perdre du soutien si un conflit entraîne des destructions massives. Inversement, une agression israélienne pourrait galvaniser ses partisans chiites, renforçant la polarisation. Le gouvernement de Nawaf Salam, affaibli, manque d’autorité pour contenir le Hezbollah ou négocier une désescalade. L’armée libanaise, sous-équipée, et la FINUL, inefficace face aux violations du cessez-le-feu, ne peuvent empêcher une escalade. Des violences intercommunautaires pourraient éclater, amplifiant l’instabilité.

Conséquences régionales et impact sur le Liban

Les frappes israéliennes, mobilisant plus de 200 avions et 330 munitions, ont visé des sites stratégiques iraniens, affaiblissant Téhéran temporairement. Une riposte iranienne, via le Hezbollah ou d’autres alliés, pourrait élargir le conflit, impliquant la Syrie ou des puissances du Golfe. L’Arabie saoudite et Oman ont condamné les frappes, tandis que la Jordanie, fermant son espace aérien, refuse de devenir un champ de bataille. Une flambée des prix du pétrole, due aux tensions régionales, aggraverait la crise économique libanaise, rendant les importations inaccessibles.

Perspectives : un avenir incertain

Le Liban, avec un Hezbollah affaibli mais encore capable d’agir, risque de payer un lourd tribut à l’escalade israélo-iranienne. Une riposte du Hezbollah pourrait déclencher une guerre dévastatrice, aggravant la crise humanitaire et économique. Les appels à la retenue de l’ONU et des États-Unis, qui insistent sur une solution diplomatique, peinent à infléchir la trajectoire. Les prochains jours, marqués par la riposte iranienne et la mobilisation israélienne, détermineront si le Liban bascule dans le chaos.