Selon une enquête réalisée par CAS/ILO en 2022, le taux de chômage au Liban a atteint des niveaux préoccupants, exacerbés par la crise économique et financière qui sévit depuis 2019. Cette enquête révèle que les pertes d’emplois ont touché 27,7 % de l’emploi total initial de 2019. Plus alarmant encore, le ratio emploi-population a chuté à 30,6 % en 2022, marquant une baisse de plus de 10 points de pourcentage par rapport au taux de 43,3 % en 2019.

Ce pourcentage important intervient alors qu’une grande majorité des entreprises libanaises se plaignent de ne trouver que des personnes sous-qualifiées pour les emplois qu’elles proposent, amenant à ces interrogations en rapport aux pertes de compétences liées à l’émigration de ces jeunes.

Le Chômage des Jeunes: une Crise dans la Crise

Le tableau est encore plus sombre pour les jeunes Libanais. En 2022, le taux de chômage des jeunes a atteint le niveau vertigineux de 47,8 %, soulignant l’ampleur de la crise de l’emploi qui frappe cette catégorie de la population. Cette situation dramatique contribue à l’augmentation de la volonté d’émigrer parmi les jeunes diplômés et les professionnels qualifiés en quête de meilleures opportunités à l’étranger.

La Fuite des Cerveaux: Un Double Tranchant

Le phénomène de la fuite des cerveaux, bien que représentant une perte significative pour le pays en termes de compétences et de potentiel humain, a également un aspect positif indirect. Les remises des expatriés libanais ont constitué une part importante du PIB du Liban en 2022, offrant une bouffée d’oxygène financière essentielle à l’économie nationale. Néanmoins, cette dépendance aux remises rend l’économie vulnérable aux chocs extérieurs.