Par un communiqué publié par l’Agence Nationale d’Information, l’Union des Consommateurs du Liban dénoncent le stockage de médicaments par les agences exclusives alors que devraient être prochainement levées les subventions de la Banque du Liban concernant l’achat de marchandises de première nécessité.

L’organisme a ainsi dénoncé l’avidité des commerçants qui souhaitent réaliser, selon lui, des marges de 600% sur les produits importés alors que les marchandises actuellement disponibles seraient en train de se gâtent ou encore en train de devenir toxiques en ce qui concerne les produits médicaux.

L’association accuse le ministre sortant de la santé et les organismes publics de soutenir plutôt les importateurs plutôt que les personnes qui en auraient besoins. Ainsi des médicaments non génériques bénéficieraient de subventions et non des médicaments génériques, comme cela est le cas dans le monde.

Les propositions de l’Union des Consommateurs du Liban d’importer des médicaments génériques visaient ainsi à réaliser des économiques pouvant atteindre 80% selon elle et ainsi prolonger le programme de subvention au lieu de favoriser les entreprises importatrices.

Ils accusent par conséquent les acteurs de ce secteur, importateurs, propriétaires de dépôts ou encore pharmaciens de dissimuler leurs stocks avant de s’interroger sur le rôle des autorités publiques.

“Le ministre de la Santé, ainsi que le ministre de l’Économie et le reste des ministres de l’Autorité sont au service de cet État qui rassemble les partis des sectes, des banques et des grands commerçants. Nous voulons un gouvernement qui sécurise les intérêts fondamentaux des populations et commence à cesser de subventionner les marchands et à surveiller leurs importations et leur sécurité alimentaire en déterminant le pourcentage de leurs bénéfices dans ces circonstances meurtrières et en dirigeant directement le soutien aux personnes vulnérables et aux victimes du port de Beyrouth”.

L’association demande à ce que soient adoptées des lois pour obliger les banques à libérer les fonds et à restructurer le secteur financier “d’une manière qui serve l’économie nationale et non l’état de corruption”.

