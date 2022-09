Un autre déposant a pris en otage le personnel de la succursale de la BLOM BANK située à Tarek Jadideh, exigeant le versement des sommes déposées sur ses comptes et gelées depuis 2019.

Il s’agit du deuxième braquage d’une succursale de la BLOM BANK ces 2 derniers jours, après celui effectué par Sali Hafiz, ce mercredi. Celle-ci était revenue avec une arme factice après avoir essuyé un premier refus du personnel de la BLOM BANK de Sodeco de lui permettre de retirer les sommes nécessaires à faire soigner sa soeur atteinte d’un cancer.

Par ailleurs, une première attaque de la succursale de la Byblos Bank de Ghazileh près de Saïda s’est déroulée ce matin. Un homme accompagné de son fils s’est ainsi vu remettre la totalité du solde de ses comptes avant de se rendre aux forces de sécurité intérieure.

Pour sa part, l’Association des Banques du Liban et les employés de celles-ci dénoncent ces actions qui mettraient, selon eux, leur vie en danger. Ils menacent ainsi de procéder à la fermeture des établissements financiers et indiquent prendre prochainement de nouvelles mesures de sécurité, sans donner pour l’heure plus de détails à ce sujet.

