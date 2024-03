La diminution du prix de l’essence de 95 et 98 octanes de 1 000 livres libanaises et du mazout de 23 000 livres, alors que le prix du gaz reste stable, reflète les fluctuations continues du marché pétrolier mondial. Ces changements interviennent dans un contexte où le pays traverse une crise économique sans précédent, avec des répercussions directes sur le pouvoir d’achat des citoyens et la gestion quotidienne de leurs besoins en énergie.

L’Évolution Récente des Prix des Carburants au Liban

Au Liban, les prix des carburants ont connu des ajustements significatifs. L’essence 95 octanes s’échange désormais à 1 662 000 livres libanaises les 20 litres, l’essence 98 octanes à 1 700 000 livres, le mazout à 1 594 000 livres, tandis que le gaz se maintient à 946 000 livres pour la bouteille de 10 kilogrammes. Ces modifications tarifaires sont indicatives des défis auxquels sont confrontés les consommateurs libanais, dans un contexte où la monnaie nationale continue de se déprécier face au dollar américain, exacerbant ainsi la crise économique et financière.

L’Évolution Actuelle du Cours du Pétrole dans le Monde

Sur le plan mondial, le marché du pétrole est soumis à une série de facteurs volatils qui influencent directement les prix à la pompe dans des pays comme le Liban. Ces facteurs incluent les décisions de l’OPEP concernant la production pétrolière, les tensions géopolitiques dans les régions productrices de pétrole, les variations de la demande globale notamment en raison de la reprise économique post-pandémie, et les transitions énergétiques vers des sources plus durables.

À l’heure actuelle, après une période de hausse due à une reprise économique mondiale et à des contraintes d’offre, les cours du pétrole montrent des signes de fluctuation. Ces mouvements de prix sont attentivement surveillés, car ils ont un impact direct sur les coûts de l’énergie à l’échelle mondiale, influençant à leur tour les économies locales comme celle du Liban.