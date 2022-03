Les prix des carburants ont été une nouvelle fois revus à la hausse ce mardi 11 mars, avec un bidon de 20 litres d’essence SP98 qui coûte désormais 473 000 LL soit 23 000 LL supplémentaire et celui de SP95 qui s’affiche à 463 000 LL soit 22 000 en plus.

Cette nouvelle hausse concerne également le prix du fioul avec un prix affiché de 489 000 LL soit 29 000 LL supplémentaires.

La bouteille de gaz de 10 kilogrammes coute 9 000 LL supplémentaires avec un prix de 311 000 LL.

Cette hausse intervient en raison d’une part des conséquences de la crise en Ukraine et de la hausse de la parité du dollar face à la livre libanaise via la plateforme électronique Sayrafa de la Banque du Liban et de cette même parité au marché noir.

Pour l’heure, si les prix augmentent et que le bidon de carburant se rapproche aussi du salaire mensuel minimum de 600 000 LL, les risques de pénuries sont écartées. Pour rappel, la situation a été aggravée par la détérioration brutale de la Livre Libanaise face au dollar depuis 3 ans. Elle a ainsi perdu 92% de sa valeur par rapport au billet vert. 82% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté soit avec moins de 6 USD par jour et 36% dans un état d’extrême pauvreté.