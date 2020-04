Energis Libani s’engage dans la lutte contre le tueur silencieux qui endeuille nos territoires, décime nos aînés, expose nos secteurs vitaux, embrase la planète, contamine l’économie et met dans le désarroi un corps médical surexposé, sous équipé et se battant héroïquement en première ligne !

Collecter pour vaincre

https://www.helloasso.com/associations/energis-libani

L’association Energis Libani lance une collecte de dons pour vaincre collectivement sur de multiples fronts : hôpitaux saturés, services publics au ralenti, chômage massif et surtout une armées de chercheurs, de médecins, d’infirmiers et de soignants en manque cruel d’équipements, des plus simples (masques gel,…) aux plus sophistiqués (ventilateurs et aujourd’hui déjà, on pointe le manque de médicaments en unités de réanimation). Rejoignez-la !

Plus que jamais, la solidarité prend un sens et s’appelle « DONNER » !

Chacun, où qu’il soit, quels que soient ses moyens, peut participer à cette collecte car il s’agit d’une lutte collective contre un ennemi sournois, invisible, perfide : COVID-19 !

Impossible de regarder en attendant passivement. Chacun, en son âme et conscience, est appelé à donner afin que la bataille pour les équipements de sécurité sanitaire soit gagnée, que les pauvres soient nourris et que la protection de nos ravitailleurs, acteurs de la société civile, devienne possible !

Un don pour une bulle d’oxygène !

Les dons collectés sont précieux non seulement dans le combat contre la maladie mais aussi pour le retour à la vie. Les souffrances sont étouffées. Les adieux aux morts sont empêchés, laissant des frustrations béantes que nous mettrons du temps à panser. Des milliers de personnes confinées développent des angoisses et des troubles psychiques, rançon de l’isolement et des séparations.

Faisons-en sorte que l’oxygène, y compris dans les hôpitaux, ne manque plus à nos poumons !

Donner c’est par là, en 2 clics : https://energislibani.org/

UN GRAND MERCI