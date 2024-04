Fermeture des écoles ce vendredi

Publicité



La fermeture des écoles catholiques au Liban ce vendredi pour un moment de prière et d’unité fait suite à l’assassinat de Pascal Sleiman, figure importante des Forces Libanaises. Sleiman, qui dirigeait le bureau du parti dans le district de Jbeil, aurait été tué lors d’une tentative de vol de voiture, son corps ayant été ensuite transporté en Syrie. L’armée libanaise a effectué plusieurs arrestations et, après interrogatoires, a conclu que Sleiman avait été assassiné et son corps emmené en Syrie​​. Ses funérailles sont prévues pour vendredi, après une autopsie, soulignant l’impact profond de sa mort sur la communauté​​.

L’incident a intensifié les tensions existantes au Liban. Diverses figures et partis politiques, y compris le Hezbollah, ont condamné le meurtre et nié toute implication, soulignant l’importance de ne pas succomber aux rumeurs et de maintenir l’unité nationale. La tragédie a également ravivé les discussions sur la présence de réfugiés syriens au Liban, certains leaders politiques plaidant pour leur retour en Syrie comme mesure pour prévenir des incidents similaires à l’avenir​​.

Selon le communiqué

“Le Secrétariat Général des Écoles Catholiques, tout en adhérant aux enseignements de Sa Sainteté le Pape François qui appelle à protéger la dignité humaine en tout temps et lieu et son droit à une vie décente, condamne fermement les meurtres et les violations de la dignité humaine où qu’ils se produisent.

Il dénonce également l’insécurité régnant au Liban et appelle l’État et ses forces de sécurité à assumer leurs responsabilités nationales en imposant la sécurité et la stabilité dans tout le pays, permettant ainsi à ses écoles, réparties sur le territoire national, de poursuivre leur mission éducative, qui vise à construire un citoyen libanais ouvert, pacifique et aimant son prochain.

C’est pourquoi, partant du principe de paix, d’amour et de fraternité humaine que prônent les fêtes de Pâques et de l’Aïd el-Fitr, le Secrétariat Général des Écoles Catholiques appelle à considérer demain vendredi comme une journée de prière pour le salut du Liban et à fermer ses écoles ce jour-là sur tout le territoire libanais.”