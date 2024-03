Dans un contexte économique national toujours aussi précaire, le marché libanais du carburant connaît de nouvelles fluctuations significatives. Ce jour, une hausse notable des prix de l’essence de 95 et 98 octanes a été enregistrée, avec une augmentation de 16 000 livres libanaises pour chacun, tandis que le prix du diesel a connu une diminution de 4 000 livres. Par ailleurs, le prix de la bouteille de gaz reste inchangé, offrant un léger répit aux consommateurs.

Les nouveaux tarifs s’établissent désormais comme suit :

Essence 95 octane : 1 657 000 livres libanaises

: 1 657 000 livres libanaises Essence 98 octane : 1 695 000 livres libanaises

: 1 695 000 livres libanaises Diesel : 1 609 000 livres libanaises

: 1 609 000 livres libanaises Gaz : 944 000 livres libanaises

Cette récente modification des prix du carburant intervient dans un pays où la crise économique, accentuée par une inflation galopante et une dévaluation monétaire sans précédent, continue de peser lourdement sur le quotidien des citoyens. La volatilité des prix du carburant ajoute une couche supplémentaire d’incertitude et de difficultés, affectant non seulement les conducteurs mais également l’ensemble de l’économie, étant donné le rôle central de l’énergie dans tous les secteurs d’activité.