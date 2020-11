Le premier ministre sortant Hassan Diab a mis en garde contre toute tentative de sabotage de l’audit des comptes de la Banque du Liban, alors que le cabinet d’Audit Alvarez & Marsal aurait reçu moins de 50% des réponses aux questions posées à la banque centrale.

Pour rappel, la Banque du Liban oppose à ces questions, les législations locales du code de l’argent et du secret bancaire alors que le ministère des finances et de la justice estiment que le contrat signé avec Alvarez & Marsal ne contredisent pas la réglementation locale.

Je mets en garde contre toute tentative de renverser l’audit médico-légal pour empêcher les Libanais de connaître la vérité sur les raisons de la disparition de leurs dépôts, les causes de l’effondrement financier et la manipulation nationale délibérée de la monnaie,

(…)

Toute tentative d’obstruction à l’audit médico-légal constitue une responsabilité partagée face aux souffrances du peuple libanais sur les plans financiers, économiques et de la vie quotidienne.

(…)

Toute réforme qui ne commence pas par un audit médico-légal de la BDL est une réforme fictive pour dissimuler la poursuite de l’approche qui a conduit à l’effondrement financier actuel.

Hassan Diab a également précisé s’être adressé au ministère des finances pour demander l’avis de ses comités sur l’attitude de la Banque du Liban. Il estime cependant que le contrat signé par les autorités libanaises avec Alvarez & Marsal sont conformes aux législations en place, avant d’appeler la Banque du Liban à livrer toutes les informations et documentations au cabinet pour procéder à l’audit, à la révélation des faits financiers et à la découverte des causes de l’effondrement.

Le gouverneur de la Banque du Liban avait indiqué, jeudi dernier, avoir refusé de livrer les documents indiquant que le contrat a été signé entre le gouvernement et Alvarez & Marsal et non avec la Banque du Liban. Il estimait ainsi qu’une campagne médiatique a actuellement lieu contre lui.