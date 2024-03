Hausse du prix de l’essence et baisse du prix du fioul

Publicité

Aujourd’hui, les prix de l’essence, tant pour le 95 octane que pour le 98 octane, ont connu une hausse de 6 000 livres libanaises, reflétant les défis continus auxquels fait face l’économie libanaise, notamment dans le secteur de l’énergie.

Selon les derniers ajustements, le prix du litre d’essence 95 octane a atteint 1 664 000 livres libanaises, tandis que le 98 octane a vu son prix grimper à 1 702 000 livres. Cette augmentation intervient dans un contexte de pressions inflationnistes et de fluctuations des prix du pétrole sur les marchés internationaux, qui continuent d’influencer les coûts d’importation et de distribution au Liban.

Par ailleurs, le prix du mazout a connu une tendance inverse, avec une diminution significative de 12 000 livres, s’établissant à 1 548 000 livres. Cette baisse pourrait offrir un léger soulagement à de nombreux ménages et entreprises qui dépendent du mazout pour le chauffage, la production d’électricité et diverses applications industrielles, particulièrement dans un pays où les coupures de courant sont monnaie courante.

Quant au prix du gaz, il est resté stable, à 946 000 livres pour une bouteille, évitant ainsi toute augmentation supplémentaire qui aurait pu davantage peser sur le budget des ménages libanais. Le gaz, essentiel pour la cuisine et le chauffage dans de nombreux foyers, représente une composante cruciale dans le panier de consommation des citoyens.

Ces fluctuations des prix du carburant au Liban illustrent les défis complexes auxquels le pays est confronté dans la gestion de son économie et de ses ressources énergétiques. Elles mettent en lumière la dépendance du Liban à l’égard des importations de carburant et l’impact des dynamiques de marché mondiales sur l’économie locale. Alors que le pays navigue à travers une période économique tumultueuse, marquée par une monnaie nationale en déclin, une inflation galopante et des crises politiques, la stabilité des prix de l’énergie reste un enjeu majeur pour la résilience économique et sociale du Liban.