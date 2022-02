Inquiétudes concernant les ressortissants libanais résidant en Ukraine

Alors que la Russie s’est engagée dans une opération militaire de grande envergure en Ukraine et vient d’annoncé avoir détruit 11 aéroports militaires ainsi que la quasi-totalité de la flotte aérienne militaire de ce pays, le ministère des Affaires étrangères et des Émigrants, après avoir consulté l’ambassade du Liban en Ukraine, appelle tous les ressortissants libanais résidant en Ukraine à faire preuve de la plus grande prudence et à rester en endroits sûrs et exhorte les ressortissants libanais souhaitant partir à s’inscrire au lien suivant https://mfa.gov.lb/Ukraineform

Les autorités libanaises, qui avaient déjà appelé la semaine dernière les ressortissants libanais présents sur place à quitter le pays indiquent poursuivre les contacts avec tous les pays concernés et amis, y compris les pays voisins pays, afin d’assurer des passages sûrs et de faciliter le départ de ceux qui souhaitent quitter l’Ukraine.

Cette information intervient alors qu’un nombre officiel de 1 000 étudiants libanais résident dans le pays. Des chiffres officieux estiment cependant ce nombre à 5 000 étudiants sans compter les nombreux binationaux.

Sur place, les autorités militaires russes annoncent avoir détruit 74 installations dont 11 aérodromes de l’armée de l’air. Les autorités ukrainiennes confirment que des forces russes ont pris le contrôle de l’aéroport de Hostomel à 15 minutes seulement du centre-ville de Kiev, une capitale désormais menacée. La télévision locale appelle la population à se réfugier dans des abris anti-aériens.