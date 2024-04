Dans une allocution marquée par la détermination, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a souligné le rôle central de la République islamique d’Iran dans le soutien aux mouvements de résistance face à l’occupation israélienne. S’exprimant lors de la célébration de la Journée mondiale d’Al-Quds, organisée dans la banlieue sud de Beyrouth, Nasrallah a présenté l’Iran comme une “forteresse solide et inébranlable” en faveur des opprimés, en Palestine, au Liban et dans la région entière.

L’événement, qui s’est tenu au complexe Sayed al-Shuhada, a été l’occasion pour le leader du Hezbollah de remercier les participants, mettant en avant l’importance de cette journée symbolisant l’engagement et la résistance. Il a également rendu hommage aux martyrs récents de l’agression sioniste contre le consulat iranien à Damas, les qualifiant de leaders à la “valeur historique” pour la cause.

Nasrallah a annoncé la tenue imminente d’une célébration en hommage à ces martyrs, soulignant l’importance de l’incident du consulat comme un tournant significatif. Il a rappelé la clarté de la position de l’Imam Khomeiny, fondateur de la République islamique, contre Israël et l’Amérique dès le début de la révolution iranienne, position soutenue par des figures religieuses permettant l’allocation de fonds à la résistance palestinienne.

Abordant les tensions régionales, Nasrallah a critiqué la perception d’une collusion entre les États-Unis et l’Iran, affirmant la fermeté de la position iranienne contre toute normalisation avec l’ennemi israélien. Il a mis en exergue le refus de l’Iran de négocier directement avec les Américains, une posture soulignant, selon lui, la vigilance et l’authenticité des intentions iraniennes.

La relation entre la résistance et l’Iran a été dépeinte comme essentielle, Nasrallah appelant à la confiance dans le soutien inébranlable de Téhéran. Il a contrasté cet engagement avec les actions de ceux qui cherchent à normaliser les relations avec Israël, les accusant de trahison envers les valeurs de dignité et d’honneur.

En conclusion, le secrétaire général du Hezbollah a réaffirmé l’importance de la gratitude envers l’Iran pour son soutien constant à la cause de la résistance, soulignant le rôle crucial de la loyauté et de la solidarité dans la lutte contre l’occupation et l’oppression.