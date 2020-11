Moins d'une minute de lecture

Beyrouth, 23 Novembre 2020 : L’industrie libanaise conserve un rôle important dans l’économie malgré les pressions croissantes et les difficultés auxquelles le pays est actuellement confronté.

Dans ce contexte, la Banque BEMO lance le « Prix d’Excellence de l’Industrie », en partenariat avec la Faculté de Gestion et de Management (FGM) de l’Université Saint-Joseph (USJ). L’objectif de cette initiative est d’insister auprès de l’industrie et de l’économie libanaise en général, la nécessité de l’Excellence et de l’Exceptionnalisme et d’ancrer les valeurs éthiques sur lesquelles le Liban doit être construit.

Cette initiative est en ligne avec la responsabilité de la banque, avec son objectif d’aider à la restauration de la confiance dans l’économie libanaise et d’alléger le fardeau et les défis auxquels fait face le pays.

Notre déclaration de début d’année est plus valable que jamais : « 2020 est l’année du courage ; nous voulons devenir une source d’espoir pour tous les libanais afin de se relever tous ensemble et surmonter la crise ».