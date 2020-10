10 minutes à lire

Conformément aux craintes de certains observateurs, la Banque du Liban a refusé de communiquer au cabinet Alvarez & Marsal- en charge de mener un audit juricomptable de la banque centrale- certains documents que ce dernier avait demandés dans le cadre du procesus

La BdL justifie ce refus par le secret bancaire et certaines régulations locales, indiquent certaines sources au quotidien The Daily Star, alors que le ministre sortant des finances Ghazi Wazni avait assuré du contraire lors du lancement de la procédure. Ce dernier avait ainsi indiqué que le secret bancaire ne concernait que les dépôts de la Banque du Liban et non les réserves en or, les opérations d’ingénieries financières ou encore les réserves monétaires et les obligations détenues par l’établissement public.

Alvarez a officiellement demandé à la BDL de lui fournir près de 100 documents afin qu’il puisse mener son enquête préliminaire pour déterminer s’il y avait effectivement des irrégularités comptables suspectes. Le cabinet d’audit semblait être très contrarié par la réaction de la BDL et étudierait la possibilité de mettre fin au contrat avec le gouvernement pour la réalisation du premier audit médico-légal des comptes de la Banque centrale

Pour rappel, l’audit juricomptable des comptes de la Banque du Liban vise à déterminer avec exactitude le montant des pertes financières de celle-ci. Il s’agit également d’une exigence de la part de la communauté internationale. Le gouvernement Hassan Diab avait d’abord envisagé d’embaucher la société Kroll pour mener cet audit mais sa proposition fût refusée par le mouvement Amal qui estimait que ce cabinet était lié à Israël. Finalement, Alvarez & Marsal sera choisi avec de nombreuses difficultés.

Riad Salamé protégé par Saad Hariri

Le rôle du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé est vivement critiqué, même s’il jouit aujourd’hui du soutien du premier ministre désigné Saad Hariri qui rappelait l’immunité dont Salamé bénéficie dans le cadre de ses fonctions. Certains audits confidentiels qui avaient été révélés faisaient état d’un déficit de 30 milliards de dollars fin 2018. Cette situation aurait été induite par les opérations d’ingénierie financière au bénéfice des banques privées. Riad Salamé est également accusé d’avoir maquillé ces pertes par l’abus de l’enregistrement de profits fiduciaires au cours des dernières années.

Le Président de la République Française, Emmanuel Macron, lui-même ancien banquier, avait ainsi jugé q’uil existait probablement de nombreuses anomalies qui avaient mené à la situation monétaire actuelle.

Face à ce refus, Alvarez & Marsal pourrait dénoncer le contrat le liant au gouvernement libanais début novembre et pourrait tout de même recevoir 200 000 USD d’indemnisation pour les procédures déjà effectuées comme stipulé dans le cadre du contrat.

Même si officiellement, Saad Hariri s’est prononcé en faveur de la poursuite de cet audit, certains observateurs craignent que ce dernier ne choisisse d’enterrer la procédure afin de protéger certains intérêts dont les siens, la famille Hariri possédant 10% des actions de l’ensemble des banques libanaises et ayant bénéficié, par conséquent, des mesures de la Banque du Liban en leurs faveurs.

Ils notent que cet audit pourrait constituer une preuve supplémentaire de l’implication de hauts dirigeants libanais dans différentes opérations de transfert financiers dont ils ont bénéficié au détriment de l’état avec la complicité de certaines banques locales. Par ailleurs, des détournements de fonds pourraient être découverts, la Banque du Liban finançant une grande partie des opérations financières de l’état.