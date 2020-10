La conférence d’aide humanitaire au Liban a été repoussée au mois de novembre, indique devant l’Assemblée Nationale Française le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves le Drian. Elle était précédemment prévue pour le mois d’octobre.

Cette information intervient alors que la situation économique locale pourrait encore s’aggraver au Liban suite à la prochaine fin des programmes de subventions aux produits de première nécessité en raison de l’épuisement des réserves monétaires de la Banque du Liban.

Il s’agit peut-être d’attendre la formation du prochain cabinet alors que la présidence de la république libanaise a annoncé le lancement du processus de désignation du prochain premier ministre, le 15 octobre prochain.

Pour rappel, le président de la république française Emmanuel Macron qui s’était très impliqué dans le dossier libanais notamment suite à l’explosion du port de Beyrouth, avait dénoncé une classe politique locale, accusée de n’avoir pas rempli les engagements pris par elle devant lui.

Ils ont décidé de trahir cet engagement et de privilégier leurs intérêts partisans et individuels au détriment de l’intérêt général et d’amener le Liban dans le chaos, avait-il estimé, indiquant souhaiter oeuvrer via les organisations internationales et les ONG locales afin de fournir une aide financière à la population et non via des structures étatiques.

La France restera engagée auprès du peuple libanais et nous ne lâcherons jamais, conclut le chef de l’état, le 27 septembre dernier.