La Banque du Liban pourrait prendre des mesures afin de prolonger le programme de subvention à l’achat de produits de première nécessité, indique une source au quotidien The Daily Star.

Pour l’heure, il ne resterait qu’un milliards 800 millions de dollars utilisables dans le cadre de ce programme, soit moins de 2 mois de consommation au rythme actuel.

Selon ces sources, le ministère des finances et la Banque du Liban souhaiteraient réduire certaines subventions, maintenant celles concernant les maladies chroniques ou encore la farine mais levant progressivement certaines d’entre elles comme celles concernant les carburants. Quant aux subventions à des produits non essentiels, comme le BOTOX, indique le journal, elles devraient totalement éliminées.

Par ailleurs, un fonds spécial sera créé en faveur des populations les plus vulnérables. Ce dernier devrait coûter 100 millions de dollars par mois. La Banque du Liban devrait également continuer à subventionner l’achat de fioul pour les familles les plus vulnérables et notamment les chauffeurs de taxi et de bus.

Chaque foyer considéré comme vulnérable devrait ainsi bénéficier d’une indemnité de 400 000 à 500 000 LL. Cependant, selon les informations actuelles, une carte de crédit d’une valeur de 1 millions de livres par mois pourrait leur être mis à disposition.

Ces mesures viseront à permettre la prolongation du programme de subvention pour les 6 prochains mois.

Cette information intervient alors que 55% de la population libanaise se trouverait aujourd’hui vivant en dessous du seuil de pauvreté, soit plus de 2 millions de personnes, confrontées à une importante dégradation des conditions sociales et économiques. La valeur de monnaie nationale s’est ainsi dégradée depuis un an, passant de 1500 LL/USD, qui est toujours le taux officiel à hauteur duquel le programme de subvention se poursuit jusqu’à présent à un peu moins de 9000 LL/USD au marché noir.