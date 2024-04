Dans une récente déclaration, le Gouverneur par intérim de la Banque du Liban (BdL), Wassim Mansouri, a souligné l’importance de l’indépendance de la politique monétaire du Liban comme clé de la stabilité du taux de change. Mansouri a mis en avant la nécessité d’une reprise économique suite à la crise bancaire profonde que traverse le pays. Selon lui, cette reprise doit s’appuyer sur quatre piliers fondamentaux : la consolidation des relations bancaires, la réactivation du secteur bancaire, la restructuration du secteur public et une réforme fiscale approfondie.

Mansouri a expliqué que pour reconstruire la confiance dans le secteur bancaire et relancer l’économie, il est primordial de définir un cadre légal approprié pour réguler les relations entre les banques et les déposants, tout en planifiant une répartition des responsabilités qui pourrait être déterminée plus tard. Il a souligné qu’il y avait un délai maximal de 18 mois pour mettre en œuvre ces solutions et remettre l’économie sur les rails.

Le Gouverneur a rappelé que la Banque du Liban avait cessé de financer le gouvernement en utilisant les réserves de devises étrangères et en achetant des bons du Trésor depuis juillet dernier, prenant ainsi une décision décisive pour affirmer son indépendance. Cela inclut la décision de ne pas injecter de devises étrangères sur le marché et de se coordonner avec les banques commerciales pour réduire l’offre de la livre libanaise afin de contrôler l’inflation et stabiliser la monnaie nationale.

Concernant les recettes du Trésor, Mansouri a noté que bien que la quantité de livres libanaises en circulation ait été réduite, le Trésor a vu ses recettes diminuer en conséquence. La Banque du Liban a donc encouragé le gouvernement à réduire ses dépenses en livres libanaises, correspondant actuellement à environ 600 millions de dollars, pour équilibrer l’offre monétaire avec la taille réduite de l’économie libanaise, dont environ 46% est toujours gérée en espèces.

Mansouri a également souligné que la Banque du Liban a arrêté d’acheter des dollars américains sur le marché libre depuis août dernier pour ne pas entrer en concurrence avec le secteur privé dans l’achat de devises. Il a affirmé que la BdL a stabilisé le taux de change à 8 990 livres libanaises pour un dollar, contribuant ainsi à la stabilité économique.

Enfin, le gouverneur a indiqué que la Banque du Liban avait transféré la stabilité du taux de change au secteur privé, ce qui est essentiel pour la stabilité sociale. Il a conclu en mettant en exergue le besoin d’une croissance du secteur privé basée sur l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens, ce qui nécessite des taux d’intérêt stables et une économie en croissance, des facteurs indispensables pour un climat propice au développement économique.