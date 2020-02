La rupture entre Courant Patriotique Libre du Président de la République, le Général Michel Aoun, et le Courant du Futur de l’ancien premier ministre Saad Hariri aurait débuté il y a plusieurs mois, accuse l’ancien locataire du Grand Sérail.

Pour rappel, cette alliance entre les 2 hommes avait permis l’accession à la présidence de la république du général Michel Aoun, en 2016, après une vacance à la tête de l’état.

Il y a une séparation totale entre l’évolution du soulèvement et la fin de l’accord présidentiel. les facteurs qui ont conduit à sa conclusion ont commencé, il y a longtemps. (…) Les fissures dans les relations entre le président et le Premier ministre se sont accumulées jusqu’à l’arrivée du soulèvement et ont conduit à ma démission et ont tourné la page de trois ans de sécurité et de réalisations nationales

Saad Hariri

Pour rappel, le Premier Ministre Libanais avait démissionné le 29 octobre dernier, quelques jours après le début des manifestions. Une guerre verbale avait ensuite eu lieu entre le Premier Ministre sortant Saad Hariri et le Ministre des Affaires Etrangères, par ailleurs président du CPL et gendre du chef de l’Etat, Gébran Bassil, accusé d’être “le président de l’ombre”.

Concernant la situation actuelle, Saad Hariri a indiqué que la sortie de la crise économique est impossible sans l’aide des pays arabes et de la communauté internationale, soulignant que la perte de confiance de la communauté internationale envers les autorités libanaises constitue pour l’heure une barrière insurmontable, mettant en garde contre l’utilisation du Liban “pour envoyer des messages régionaux”.