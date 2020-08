Le palais de l’Élysée a confirmé que le président de la république française Emmanuel Macron se rendra au Liban le 1er septembre à l’occasion des célébrations du centenaire de la proclamation du Grand Liban.

Cette visite est attendue au pays des cèdres, en dépit de rumeurs faisant état d’un possible report, puisque le président français s’était rendu déjà le 6 août, quelques jours après l’explosion du port de Beyrouth. Il avait ainsi annoncer qu’il se rendre à nouveau au Liban pour suivre les dossiers en cours, notamment la mise en place des réformes économiques, financières et monétaires nécessaires pour faire face à la crise économique.

Un report avait été un temps évoqué alors que le Liban est désormais sans gouvernement depuis la démission du cabinet Hassan Diab. La France figure parmi les principaux médiateurs auprès des parties politiques libanais afin de faciliter la formation d’un prochain gouvernement, un préalable nécessaire à la mise en place des réformes économiques, financières et monétaires, mais aussi à la poursuite des négociations avec le fonds monétaire international (FMI).

Emmanuel Macron a ainsi pris la tête de la communauté internationale concernant le dossier libanais, faisant également face aux obstacles posés par la classe politique locale qui refuse de mettre en œuvre ces mêmes réformes.

Suite à l’explosion du port de Beyrouth, le président français a été à l’origine de l’initiative pour organiser une conférence d’aide internationale et coordonner l’aide humanitaire à destination de la population, « en toute transparence » par rapport à des administrations civiles considéré comme étant corrompues. Au final, plus de 250 millions de dollars d’aide humanitaire urgente ont été récoltés auprès de la communauté internationale.

Les enquêteurs français sont également sur place pour aider leurs homologues libanais dans les investigations visant à déterminer l’origine de l’explosion qui a dévasté le port de Beyrouth, le 4 août 2020. Aussi, Paris a déployé le PHA Le Tonnerre pour aider à organiser les opérations de secours sur place et à remettre en oeuvre le plus rapidement possible les installations portuaires vitales pour le Pays des Cèdres, un pays importateur pour l’essentiel des produits de première nécessité.

Emmanuel Macron était déjà à l’initiative de la conférence CEDRE d’avril 2018, qui avait permis au Liban de récolter des promesses de dons de 11 milliards de dollars face à une crise économique. Pour l’heure, ces sommes n’ont toujours pas été débloquées, la communauté internationale conditionnant l’octroi de ses sommes à la mise en place des réformes économiques jugées critiques et à l’acceptation par Beyrouth du plan de sauvetage actuellement négocié avec le FMI.

Pendant, les négociations sont à l’heure actuelle suspendues dans l’attente notamment le chiffrage des pertes du secteur financier.

Cependant, tout comme la mise en œuvre des programmes de réforme économiques, financières et monétaires, la formation du prochain gouvernement butte en raison des divergences entre partis politiques locaux sur fond d’intérêts financiers privés. Il s’agit de ne pas accorder des chèques en blanc à des systèmes qui n’ont plus la confiance de leur peuple, avait estimé le chef de l’État français, lors de son déplacement à Beyrouth, le 6 août 2020, allusion à la corruption qui fait des ravages dans les administrations publiques et aux manifestations qui ont lieu depuis octobre 2019.

Lire également

Le Liban cumule les crises Pour rappel, le Liban est confronté à plusieurs crises, crise économique, crise liée au coronavirus, et désormais crise liée à l’explosion du port de Beyrouth, à laquelle s’ajoute désormais une crise politique en raison de la démission du gouvernement Hassan Diab. Sur le plan économique, la crise qui a débuté de 2018 c’est révélée au grand jour en été 2019 avec une pénurie en devises étrangères pourtant nécessaires à l’achat de produits de première nécessité notamment. Cette crise s’est accentuée suite à l’imposition de manière unilatérale par les banques libanaise d’un contrôle des capitaux, bloquant ainsi l’accès aux comptes. Par ailleurs, la dégradation des conditions socio-économiques a abouti à de nombreuses manifestations dès octobre 2019, les manifestants dénonçant en classe politique considéré comme corrompu et en exigeant le départ. Après la démission de l’ancien premier ministre Saad Hariri, le 29 octobre 2019, un nouveau gouvernement présidée par son successeur Hassan Diab a été constitué le 17 janvier 2020. Dès mars, les autorités libanaises ont annoncé un état de défaut de paiement sur les eurobonds arrivant à maturité. Par ailleurs, Liban a ouvert les négociations avec le FMI en vue d’obtenir une aide économique d’un montant espéré de 10 milliards de dollars. Cependant, les négociations, aujourd’hui suspendues, ont rapidement achoppé sur la capacité des autorités libanaises amener les réformes nécessaires pour le déblocage de l’aide internationale ainsi que sur le dossier de chiffrage des pertes du secteur financier. Les autorités libanaises estiment ainsi que ses pertes attendrai 241 000 milliards de livres libanaises sur la base d’un taux de change de 3600 LL/USD, soit 80 milliards de dollars environ, ce que refusait les banques locales via l’association des banques du Liban ou encore la Banque du Liban elle-même. L’association des banques du Liban a ainsi activé ses relais présents au sein du parlement via la commission parlementaire des finances et du budget. Cette dernière, où sont présents certains actionnaires et représentants de banques locales, n’ont chiffré les pertes financières qu’à 81 000 milliards de dollars sur la base d’un taux de change de 1507 LL/USD. Parallèlement, l’association des banques du Liban a présenté un plan de sauvetage rejeté par le FMI et les autorités libanaises, prévoyant la vente d’une partie de l’or du Liban et la session pour une durée déterminée de biens publics. Ce plan est également rejetée par les spécialistes qui estiment que la vente de biens publics ne pourrait se faire qu’en les bradant en raison des circonstances actuelles. La situation économique s’est encore dégradée avec la dégradation de la valeur de la libanaise et la mise en place de différents taux de change : taux de change officiel à 1507 LL/USD, taux de change dit du-marché pour les agents de change ou encore certaines entreprises fixées par la banque du Liban, aujourd’hui à 3900 LL/USD et taux de change au marché noir, qui a fluctué jusqu’à atteindre les 9000 LL/USD, au mois de juin. Enfin, l’explosion du port de Beyrouth, qui a ravagé également une grande partie de la capitale libanaise, a encore empirer la situation, avec des dégâts estimés entre 10 à 15 milliards de dollars. Ainsi, si le taux de croissance du produit intérieur brut est estimé à -14 % avant cette explosion, de nouvelles estimations font état d’une récession économique de – 24 % en 2020. Parallèlement, le Liban est également touché par le coronavirus. Les mesures prises par les autorités se sont révélées être aujourd’hui insuffisante et le pays des cèdres risque de perdre le contrôle de l’épidémie, avec une augmentation quasi un contrôle du nombre de cas, notamment après l’explosion du port de Beyrouth. Désormais, les capacités hospitalières actuelles sont saturées depuis 2 semaines, amenant également à l’augmentation du nombre de décès depuis la fin du mois d’août.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité ne marche que sur un ordinateur et non sur les mobiles ou tablettes. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.

Cet article est disponible en Français