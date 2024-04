Le premier forum de la beauté, de la santé physique et mentale au Liban

Les organisateurs du Forum de Beauté et de Bien-être (Beauty and Wellbeing Forum 2024) ont tenu une conférence de presse au siège de la Chambre de Commerce de Beyrouth, au cours de laquelle ils ont parlé du forum, qui sera organisé du 18 au 21 avril 2024, parrainé par les Ministères de l’Information. et de l’Economie, au Forum de Beyrouth.

La conférence a réuni un grand nombre de journalistes et de représentants des médias, ainsi que des influenceurs et des activistes.

La réunion a débuté par un discours de bienvenue du président de la Chambre de Commerce, l’ancien ministre Mohammad Choucair, qui a estimé que : « Ce forum représente la véritable identité du Liban, que nous aimons et nous sacrifions précieusement pour le préserver car il est la base de notre existence et avenir, et parce que l’élégance, la beauté sont l’un des secrets de la réussite des hommes et des femmes libanais.

Mme Hanadi Dagher (fondatrice du forum) a accueilli les participants et a remercié les sponsors, tous les supporters, les exposants et la presse pour leur soutien et a ajouté : « Le Liban est un pays de beauté, de culture, une civilisation vieille de 6 000 ans, pour toute ces raisons, on organize le plus grand forum du genre lié à la beauté et à la santé mentale et physique. Nous avons décidé de « mettre le Liban sur la carte des salons internationaux du monde de la beauté, pour dire que notre pays a beaucoup de potentiel ».

Le partenaire fondateur du forum, le Dr Jad Nehme, a expliqué le concept de bien-être, pourquoi il lance ce mouvement aujourd’hui et son impact sur la santé humaine et la vie en général. Il a déclaré : « En tant que médecin, mon objectif est de servir les gens et de prendre soin de leur santé. C’est au cœur de nos priorités, de nos responsabilités et de notre mission en tant que médecins, ainsi que du serment que nous avons prêté pour exercer la profession. Il a conclu en disant : Le forum emmènera les visiteurs vers une expérience exceptionnelle au Liban et dans la région ».

Mme Madiha Raslan, présidente de l’Association des femmes leaders (WLA) a parlé de l’importance du Liban en tant que pays créateur de beauté, décrivant le peuple libanais comme courageux et pionnier dans divers domaines. Elle a félicité les organisateurs pour leur courage à franchir cette étape malgré la situation économique difficile et toutes les crises que traverse le Liban, et a ajouté : « Ce forum redonne confiance aux jeunes hommes et femmes du Liban ».

Dr Yousef Bakhache, le president l’Ordre des médecins Libanais, a salué cette initiative pionnière, soulignant l’importance de ce type de séminaires et d’activités qui permettraient de faire connaître de nombreux concepts médicaux au service de la santé humaine et a ajouté : « Il est très nécessaire pour éduquer les gens sur l’importance de la médecine préventive qui les protège de nombreuses maladies».

Le forum comprend plus de 200 exposants, invitant les visiteurs à explorer les dernières tendances en matière de soins du corps humain et de la santé mentale. Des produits de pointe aux traitements innovants, les participants auront l’occasion de découvrir de nouvelles façons pour améliorer leur qualité de vie et leur bien-être. Le programme comprendra plusieurs conférences, de riches discussions de groupe et des séances de travail qui amélioreront les opportunités de communication entre les experts et les visiteurs.

Pour plus d’informations : Hanadi Dagher 71643427