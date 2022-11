S’exprimant ce mardi dans le cadre du sommet de la COP27 qui se déroule à Sharm el Cheikh, le premier ministre Najib Mikati a estimé que le Liban est l’un des pays les plus touchés par le changement climatique. Celui-ci devrait notamment entrainer une diminution importante du PIB.

“Le Liban est l’un des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, et des études préparées par le ministère libanais de l’environnement ont estimé que le changement climatique entraînera une baisse de 14 % du PIB du Liban d’ici 2040, et une nouvelle baisse de 32% d’ici 2080”, estime le premier ministre qui note que celui-ci devrait aggraver les crises actuelles nécessitant une action à court et long terme.

Najib Mikati indique que les autorités libanaises ont mis en oeuvre des mesures visant à lutter contre le changement climatique, “un de nos engagements nationaux est de coopérer avec d’autres pays”.

Il indique que les autorités libanaises ont déjà contribué “au niveau national (NDC), un élément clé de l’engagement mondial des pays dans les Accords de Paris. Le Liban s’est également engagé sans condition à générer 18 % de ses besoins énergétiques (c’est-à-dire la demande d’électricité) et 11 % de ses besoins de chauffage proviendront de sources d’énergie renouvelables en 2030”.

Par ailleurs, le Liban devrait limiter ses émissions carbones de 20% à 30% d’ici 2030.

“L’impact du changement climatique sur les ressources naturelles du Liban est devenu clair pour tout le monde. Les incendies de forêt dans le pays au cours des dernières années ont brûlé de vastes étendues de forêts, et nous sommes sûrs que si nous ne brisons pas le cycle du réchauffement climatique, nous nous attendons à des incendies de forêt de plus en plus graves.

Dans les années à venir, l’agriculture est également considérée comme l’un des secteurs économiques les plus touchés par le changement climatique car elle est directement affectée par les changements de température et de précipitations, et les ressources limitées en eau et en terres au Liban, parallèlement à l’urbanisation croissante, posent des défis supplémentaires à au développement futur dans le pays”.

Najib Mikati, 8 novembre 2022

Parallèlement des mesures devraient être mises en oeuvre pour mieux gérer les ressources en eau et aider aussi les agriculteurs face aux changements qu’ils subisse.

“”Il n’est pas possible de parler de sécurité alimentaire ou du secteur agricole en général, sauf à travers un travail coopératif dans lequel les femmes y jouent un rôle central et stratégique, au centre d’une véritable renaissance humaine d’abord, d’une renaissance économique ensuite, et d’une renaissance sociale troisième. Toutes les réponses commencent par l’autonomisation des femmes dans le travail coopératif agricole et non agricole”, souligne le premier ministre qui rappelle que le Liban a été l’un des premiers pays arabes pour soutenir la mise en place des énergies renouvelables dès 2010.

Malgré les énormes défis auxquels le pays est confronté, tels que la crise économique et la pandémie de COVID-19. Et l’explosion du port de Beyrouth et les catastrophes environnementales, investir 6,7 milliards de dollars dans les énergies renouvelables pourrait mettre fin à la pénurie d’électricité au Liban,” conclut le premier ministre