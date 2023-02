Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa solidarité avec la Syrie face à la catastrophe causée par le puissant séisme qui a frappé la Turquie, faisant des centaines de victimes et un grand nombre de blessés, en plus de l’effondrement et de la fissuration d’immeubles résidentiels.

Il a également présenté ses condoléances au “gouvernement et au peuple syriens, ainsi qu’aux proches des victimes », souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et exprimant la volonté du Liban de tendre la main à la Syrie dans ces circonstances.

Dans ce cadre, le président du Parlement, Nabih Berri, a envoyé des télégrammes aux présidents syrien et turc, Bachar al-Assad et Recep Tayyip Erdogan, pour présenter ses condoléances aux victimes du tremblement de terre qui a frappé plusieurs provinces de Syrie et de la Turquie.

Sur un autre plan, à l’ouverture du Conseil des ministres lundi, le Premier ministre sortant Najib Mikati a déploré les pertes subies par les ” pays amis voisins du Liban “, à savoir la Turquie et la Syrie, suite au séisme les ayant frappés.

Il a évoqué les décisions prises plus tôt dans la matinée au cours de la réunion urgente du comité national pour la gestion des catastrophes et des crises, qu’il a présidée. ” Nous avons chargé le ministre sortant de l’Environnement Nasser Yassine de contacter les autorités turques qui ont appelé à coordonner une action d’urgence et nous examinons la possibilité d’envoyer (en Turquie) une unité militaire de sauvetage et une équipe de la Défense civile pour apporter une aide au niveau des opérations de secours “, a-t-il ajouté. ” Nous avons également chargé le ministre sortant des Travaux publics et des Transports Ali Hamiyé de contacter nos frères en Syrie et d’offrir toute aide requise (…), nous n’hésiterons pas à nous tenir aux côtés de nos frères en ces circonstances difficiles, de la même manière qu’ils l’ont toujours fait avec nous “, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre sortant de l’Education Abbas Halabi a annoncé dans un communiqué la fermeture mardi et mercredi des écoles publiques, privées, lycées, écoles techniques et établissements d’enseignement supérieur en raison du risque de répliques causées par les séismes ayant frappé la Turquie et la Syrie.

Le ministre a également indiqué qu’il s’agit d’une fermeture préventive, également justifiée par la tempête qui s’abat sur le Liban depuis plusieurs jours et se poursuit cette semaine, rendant de nombreuses routes impraticables.

