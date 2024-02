En janvier 2024, le marché libanais de l’automobile a subi une diminution notable, avec une baisse de 11,75% sur une base annuelle. Cette régression souligne les défis auxquels le secteur est confronté, avec seulement 571 voitures vendues au cours de ce mois.

Répartition du marché et marques leaders

La répartition des ventes met en évidence une préférence marquée pour les voitures japonaises, qui représentent 41,51% du total des ventes. Les voitures européennes suivent avec 29,6%, tandis que les voitures coréennes capturent 15,06% du marché. Cette diversité reflète les goûts variés des consommateurs libanais, avec une dominance persistante des véhicules japonais.

Parmi les marques les plus vendues en janvier figurent Mazda, Toyota et Kia, avec respectivement 71, 65 et 58 véhicules vendus. Ces chiffres non seulement mettent en lumière la popularité de ces marques mais aussi illustrent le paysage compétitif du marché automobile libanais.

Malgré une légère tentative de rebond, les ventes de véhicules particuliers demeurent nettement inférieures aux niveaux atteints en 2018 et 2020. Plusieurs facteurs entravent la croissance du marché, notamment l’absence d’options de financement adéquates pour les acheteurs potentiels. La dépréciation du taux de change de la monnaie libanaise aggrave encore cette situation, limitant la demande de nouveaux véhicules.

La baisse du secteur automobile reflète les défis économiques plus larges auxquels le Liban est confronté, affectant la confiance et le pouvoir d’achat des consommateurs. L’avenir du marché automobile au Liban dépendra fortement de la stabilisation économique du pays et de l’amélioration des options de financement pour les consommateurs alors que le secteur bancaire reste pour l’heure insolvable.