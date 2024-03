Benny Gantz, une figure centrale du cabinet de guerre israélien, se trouve actuellement à Washington pour une série de réunions avec des hauts fonctionnaires de l’administration Biden, malgré les réprimandes publiques du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Cette visite met en lumière les tensions internes au sein du gouvernement israélien, près de six mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Gantz, rival politique centriste de Netanyahu, a prévu des entretiens avec plusieurs personnalités clés, dont la vice-présidente Kamala Harris, le secrétaire d’État Antony Blinken et Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. Ces réunions surviennent alors que le président Joe Biden se trouve à Camp David jusqu’à mardi. Selon un responsable du parti Likoud, de droite dure, de Netanyahu, Gantz n’avait pas reçu l’approbation du Premier ministre pour ses réunions à Washington, ce qui a donné lieu à un “sévère avertissement” de la part de Netanyahu, soulignant ainsi l’écart grandissant au sein de la direction israélienne en temps de guerre.

L’objectif principal de la rencontre entre Harris et Gantz est de discuter d’un accord de cessez-le-feu temporaire qui permettrait la libération de plusieurs catégories d’otages détenus par le Hamas. Israël aurait essentiellement accepté cet accord, selon un haut fonctionnaire de l’administration Biden, mettant l’accent sur la nécessité pour le Hamas d’adhérer à l’accord.

Harris a souligné, lors d’une apparition à Selma, en Alabama, l’importance d’un cessez-le-feu immédiat pour au moins les six prochaines semaines, conformément à l’accord actuellement sur la table. Cela permettrait la libération des otages et l’acheminement d’une quantité significative d’aide. Elle a également insisté sur la nécessité de construire quelque chose de plus durable pour assurer la sécurité d’Israël tout en respectant le droit du peuple palestinien à la dignité, à la liberté et à l’autodétermination.

Gantz, de son côté, vise à renforcer les liens avec les États-Unis, à augmenter le soutien à la guerre d’Israël et à pousser pour la libération des otages israéliens. Ces réunions interviennent également alors que les États-Unis commencent une série de largages d’aide à Gaza, quelques jours seulement après que des dizaines de Palestiniens ont été tués en tentant de récupérer de la nourriture d’un convoi organisé par Israël. Le premier largage a inclus environ 38 000 repas dans le sud-ouest de Gaza, et les responsables de la Maison Blanche ont indiqué que ces largages se poursuivraient pour compléter les livraisons par camion, tout en travaillant également à l’envoi d’aide par voie maritime.

Harris a appelé Israël à “faire plus pour augmenter significativement le flux d’aide”, sans excuses, en ouvrant de nouveaux points de passage frontaliers et en ne imposant aucune restriction inutile à la livraison de l’aide.

Cette visite de Gantz aux États-Unis, ainsi que ses rencontres avec des responsables américains, interviennent dans un contexte de guerre prolongée entre Israël et le Hamas, marqué par des divisions internes au sein du gouvernement israélien et une recherche active de solutions pour mettre fin aux hostilités et améliorer la situation humanitaire à Gaza. Les discussions entre Gantz et l’administration Biden pourraient jouer un rôle crucial dans la navigation des prochaines étapes du conflit et dans les efforts pour parvenir à une paix durable dans la région.