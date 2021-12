Le ministre des affaires sociales Hector Hajjar a indiqué sur les ondes de la Voix du Liban que le programme d’aide aux personnes vulnérables face à la crise économique sera activé dès le 1er mars 2022. Les paiements seront effectués en devises étrangères, précise le ministre avec effet rétroactifs pour les mois de janvier et février.

Cette annonce intervient alors que la parité de la livre libanaise face au dollar continue son effondrement. Elle a ainsi touché le seuil symbolique des 29 000 LL/USD ce mardi, amenant le salaire minimum à être équivalent à 22 USD par mois contre 450 USD, 2 ans plus tôt.

Ainsi, 82% des libanais vivraient ainsi sous le seuil de pauvreté et plus de 40% dans un état d’extrême pauvreté.

Pour rappel, la mise en place de ce programme de sauvegarde addressé aux personnes les plus vulnérables était attendu depuis plus d’un an. À l’origine, le projet avait été mis en place par le gouvernement Hassan Diab en vue de remplacer les subventions accordées par la Banque du Liban aux produits essentiels.

Ainsi la levée des subventions était conditionnée au lancement officiel de ce programme sur base d’un financement de la BdL à hauteur de 1.6 milliards de dollars, les subventions coutant 6 milliards de dollars annuellement.

Par ailleurs, après que la Banque Mondiale ait proposé d’aider à financer ce programme, la Banque du Liban aurait indiqué vouloir distribuer les fonds en livre libanaise à hauteur de 6 240 LL/USD. L’institution internationale a alors refusé cette procédure, souhaitant ou l’attribution des fonds à hauteur équivalent à la parité du marché noir ou directement en devises étrangères et conditionnera alors l’ouverture du prêt à des garanties aujourd’hui adoptées par le parlement.

D’autres polémiques concernaient le fait que des personnes ne pouvant pas bénéficier du programme avaient été inclus sur la liste des personnes bénéficiaires par des responsables municipaux locaux, amenant les services de renseignement de l’Armée Libanaise à réexaminer la liste des personnes incluses.

Hector Hajjar indique avoir souhaité élargir le nombre de bénéficiaires. Cependant, il demeure des problèmes concernant le financement du programme, l’accord final n’ayant toujours pas été conclu et des interrogations demeurant concernant la disponibilité des fonds, “malgré tous les signes positifs qui indiquent l’octroi au Liban ou la possibilité de prendre des prêts bonifiés pour soutenir le peuple libanais”. Le ministre faisait ainsi allusion à une possible aide internationale.

Le ministre s’en est également indirectement pris “aux responsables financiers” qui auraient pris des actions injustitifées, allusion à la décision du gouverneur de la Banque du Liban qui a relevé le taux de parité utilisé dans le cadre de la circulaire 151 permettant le retrait des devises étrangères déposées auprès des banques libanaises et bloquées depuis novembre 2019, de 3900 LL à 8000 LL. Cette augmentation de la masse monétaire a ainsi induit une forte détérioration de la livre libanaise ces derniers jours.