Liban : L’OIF salue l’adoption de la nouvelle loi sur les médias

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Paris, le 25 août 2026 — L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) salue l’adoption, le 11 août 2026, de la nouvelle loi sur les médias par le Parlement libanais. Cette réforme attendue constitue une avancée importante pour la modernisation du cadre juridique applicable aux médias et le renforcement de la liberté de la presse au Liban.

L’OIF se félicite des avancées positives introduites par la nouvelle loi, notamment en matière de transparence du secteur et de protection des journalistes. Elle rappelle également que la lutte contre la désinformation doit être menée dans le plein respect de la liberté d’expression et des engagements internationaux du Liban.

À cet égard, l’OIF encourage la poursuite du dialogue engagé entre les autorités libanaises, les professionnels des médias et les organisations de la société civile, notamment sur les dispositions de la loi relatives à la pénalisation de la diffusion de fausses informations, afin de préserver pleinement les avancées portées par cette réforme.

Elle réaffirme sa disponibilité à poursuivre son accompagnement dans la mise en œuvre de cette nouvelle législation et, plus globalement, pour faciliter le développement de réponses durables et multi-acteurs aux désordres de l’information au Liban.

L’OIF est engagée depuis plusieurs années aux côtés des autorités libanaises, des médias et de la société civile en faveur de l’intégrité de l’information et la lutte contre les désordres de l’information. À la demande du ministère de l’Information, elle a ainsi conduit en septembre 2025 une mission d’évaluation des mécanismes de régulation de la désinformation au Liban. Cette mission avait recommandé l’adoption du projet de loi sur les médias, en soulignant notamment l’importance de la dépénalisation des délits de presse et de la transparence de la propriété des médias.

L’OIF compte 90 États et gouvernements : 53 membres, 5 membres associés et 32 observateurs.

Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org