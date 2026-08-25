Oléoduc Irak-Liban : le pari d’un corridor méditerranéen

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L’idée est spectaculaire : acheminer jusqu’à deux millions de barils de pétrole irakien par jour vers la Méditerranée en utilisant un nouveau corridor terrestre passant par la Turquie, la Syrie et le Liban. Elle arrive surtout au moment où la crise du détroit d’Ormuz a montré la vulnérabilité stratégique de l’Irak, dont l’essentiel des exportations dépend historiquement du Golfe. Mais, à ce stade, il faut distinguer les projets officiellement étudiés par Bagdad de la perspective d’un prolongement jusqu’au territoire libanais. Le 25 août, Al Akhbar rapporte que le directeur général de la Sûreté générale, Hassan Choucair, a évoqué auprès de responsables libanais un projet de nouvel oléoduc auquel la société américaine Chevron serait associée. Plusieurs éléments de cette architecture énergétique sont bien documentés. Le corridor complet jusqu’au Liban, lui, ne dispose encore ni d’accord interétatique publié, ni de financement annoncé, ni de calendrier d’exécution.

Un projet évoqué par Hassan Choucair après son passage en Irak

Selon Al Akhbar, Hassan Choucair a informé des personnalités politiques, officielles et médiatiques libanaises des discussions dont il aurait pris connaissance lors d’une récente visite en Irak. Le directeur général de la Sûreté générale y avait notamment rencontré le Premier ministre irakien Ali Faleh al-Zaidi ainsi que plusieurs responsables.

Le quotidien décrit un projet irakien visant à établir un nouvel axe pétrolier permettant d’acheminer le brut jusqu’au littoral méditerranéen. Le tracé rapporté passerait par l’Irak, la Turquie, la Syrie puis le Liban avant d’aboutir à des installations de chargement maritime. La capacité évoquée atteindrait environ deux millions de barils par jour.

À titre de comparaison, un tel volume représenterait une infrastructure majeure à l’échelle du Moyen-Orient. Deux millions de barils par jour correspondent à une part très importante des exportations irakiennes actuelles. L’oléoduc ne constituerait donc pas un simple prolongement technique destiné au marché libanais. Sa fonction principale serait l’exportation internationale du brut irakien par la Méditerranée.

Al Akhbar associe également Chevron au projet. Cette participation doit cependant être formulée avec précision. L’implication du groupe américain dans plusieurs études et projets d’oléoducs irakiens est confirmée par les autorités de Bagdad. En revanche, les documents publics disponibles ne permettent pas encore d’établir qu’un contrat définitif aurait été attribué à Chevron pour construire un corridor intégré traversant successivement la Turquie, la Syrie et le Liban.

Cette nuance est essentielle. Le projet prend appui sur des discussions énergétiques réelles, mais plusieurs projets différents semblent encore coexister.

Ce que l’Irak a effectivement engagé

Bagdad travaille depuis plusieurs mois à une diversification accélérée de ses routes d’exportation. La fermeture ou les perturbations du détroit d’Ormuz pendant la guerre régionale ont transformé une vieille préoccupation stratégique en urgence économique.

Le ministère irakien du Pétrole a confirmé en juillet qu’il étudiait une nouvelle architecture de pipelines. L’un des axes doit relier Bassora, dans le sud pétrolier du pays, à Fishkhabur, dans le nord. Il pourrait ensuite rejoindre le réseau conduisant au port turc de Ceyhan. Un autre axe relierait Haditha, dans l’ouest irakien, au port syrien de Banias sur la Méditerranée.

Un consortium comprenant Chevron, la société américaine TI Capital et le groupe qatari UCC participe aux études techniques et financières de certains de ces projets. Les autorités irakiennes ont également annoncé des discussions avec Chevron sur l’augmentation de la production et le développement de capacités logistiques nouvelles.

La distinction entre étude et construction reste toutefois capitale. Le ministère irakien du Pétrole a lui-même précisé que certains accords signés en juillet portaient d’abord sur les études techniques, la conception initiale et la faisabilité. Ces documents ne créent pas nécessairement, à ce stade, une obligation financière définitive pour l’État irakien.

Le projet est donc plus avancé qu’une simple idée politique, mais moins avancé qu’un chantier pleinement financé.

Deux millions de barils : un chiffre crédible, mais pas encore libanais

Le volume de deux millions de barils par jour ne vient pas uniquement du récit publié le 25 août. Il apparaît déjà dans les projets officiellement discutés entre l’Irak et ses partenaires.

Les responsables irakiens ont évoqué une nouvelle capacité de cet ordre pour le système reliant les champs du sud aux sorties méditerranéennes. Des projets concernant l’axe Haditha-Banias ont également été présentés avec une capacité potentielle de deux millions de barils par jour.

Cette concordance renforce la crédibilité du chiffre. Elle ne confirme pas automatiquement le tracé complet jusqu’au Liban.

Les annonces publiques irakiennes identifient aujourd’hui deux grands débouchés méditerranéens : Ceyhan en Turquie et Banias en Syrie. Le Liban apparaît dans une autre série de discussions engagées avec Bagdad, notamment autour de Tripoli et de la possibilité de retrouver une fonction de transit et de stockage.

Autrement dit, plusieurs pièces existent. Il reste à démontrer qu’elles appartiennent déjà à un seul projet industriel.

Pourquoi Ormuz change complètement le calcul irakien

La crise du détroit d’Ormuz fournit la principale justification économique à cette accélération. Avant la guerre régionale, l’Irak exportait la très grande majorité de son brut par ses terminaux du Golfe. Cette géographie offre une capacité considérable, mais elle concentre aussi le risque sur un seul passage maritime.

Lorsque la circulation dans le détroit a été fortement perturbée, les exportations irakiennes ont brutalement chuté. Bagdad s’est retrouvé confronté à un problème structurel : disposer de réserves et de capacités de production importantes ne sert que partiellement lorsque le pétrole ne peut plus atteindre les marchés internationaux.

La dépendance est d’autant plus sensible que les recettes pétrolières assurent l’essentiel des ressources budgétaires irakiennes. Une interruption prolongée des exportations ne touche donc pas uniquement les compagnies pétrolières. Elle menace directement les finances publiques, les dépenses de l’État et la stabilité économique.

Un réseau terrestre vers la Méditerranée offrirait une assurance stratégique. Il ne remplacerait probablement pas le Golfe, mais permettrait à l’Irak de disposer de plusieurs sorties indépendantes. Le brut pourrait atteindre Ceyhan, Banias ou, dans l’hypothèse libanaise, des installations situées sur la côte du Liban.

La stratégie irakienne est ainsi passée d’une logique d’optimisation commerciale à une logique de résilience.

Ceyhan existe déjà, Banias doit être largement reconstruit

Le corridor vers la Turquie présente un avantage évident : une partie des infrastructures existe déjà. L’oléoduc Irak-Turquie relie le nord irakien au port méditerranéen de Ceyhan. Bagdad et Ankara ont signé au début d’août un accord d’un an maintenant son fonctionnement, dans l’attente d’un arrangement plus vaste.

L’accord porte sur une capacité de transport pouvant atteindre 750 000 barils par jour dans sa phase actuelle. Le système historique dispose théoriquement de capacités supérieures, mais ses flux réels restent affectés par les problèmes techniques, les conflits sur les exportations kurdes et les conséquences de la guerre.

La voie syrienne pose un problème différent. L’ancien oléoduc Kirkouk-Banias a longtemps constitué une sortie occidentale pour le pétrole irakien. Mais l’infrastructure est ancienne, endommagée et largement inadaptée aux volumes aujourd’hui envisagés.

Des estimations rapportées en août évaluent à au moins 15 milliards de dollars le coût d’un nouveau système Irak-Syrie et à environ quatre ans le délai de construction nécessaire. Ces chiffres donnent une idée de l’ampleur financière du chantier.

C’est aussi pourquoi parler de « réouverture » d’un ancien tuyau serait trompeur. Pour transporter jusqu’à deux millions de barils par jour, il faudrait reconstruire une grande partie du système ou installer de nouvelles conduites, stations de pompage, capacités de stockage et terminaux.

Au Liban, un nouveau conduit plutôt qu’une restauration

La même logique apparaît dans les informations attribuées à Hassan Choucair. Selon Al Akhbar, le responsable libanais aurait compris de ses interlocuteurs irakiens que le projet concernant le Liban nécessiterait un nouveau pipeline.

L’ancien réseau ne disposerait ni des caractéristiques techniques ni de la capacité suffisante pour transporter les volumes évoqués. Un corridor de deux millions de barils par jour imposerait une infrastructure très différente des installations historiques reliant autrefois les réseaux syriens à Tripoli.

Cette précision modifie considérablement la portée du projet. Restaurer un ancien pipeline peut représenter un chantier important, mais relativement circonscrit. Construire une nouvelle conduite transfrontalière exige des études de tracé, des expropriations, des stations de pompage, des dispositifs de sécurité, des capacités de stockage et des installations portuaires dimensionnées pour des flux internationaux.

Le Liban devrait également décider où le pétrole serait dirigé. Tripoli possède un héritage pétrolier et des installations de stockage, mais celles-ci nécessiteraient elles aussi des investissements majeurs pour devenir le terminal d’un corridor transportant des volumes de cette taille.

Le Liban avait déjà proposé une route vers Tripoli

L’hypothèse ne surgit pas entièrement le 25 août. À la fin de juillet, le Premier ministre Nawaf Salam s’était rendu à Bagdad avec une délégation comprenant notamment le ministre de l’Énergie, Joe Saddi. Les discussions avaient porté sur l’énergie et sur les possibilités de renforcer les échanges entre les deux pays.

Le Liban avait alors proposé de retrouver un rôle dans le transit du pétrole irakien vers la Méditerranée. Parmi les scénarios évoqués figuraient le transport du brut par voie terrestre, l’utilisation d’installations à Tripoli et, à plus long terme, la remise en état ou la construction d’infrastructures fixes.

Une équipe technique commune devait examiner les options disponibles. Cette étape est importante, car elle confirme l’existence d’un intérêt politique bilatéral. Elle ne constitue toutefois pas une décision de construire un oléoduc.

Les premières discussions libanaises portaient même sur des solutions plus immédiates, notamment le transport par camions-citernes à travers la Syrie. Une telle formule nécessiterait déjà la remise en état de routes, de passages frontaliers, de capacités de stockage et d’installations de réception à Tripoli.

Le pipeline correspondrait donc à un stade beaucoup plus ambitieux de la coopération.

Une géographie qui demande encore des explications

Le tracé rapporté par Al Akhbar mérite également une lecture technique prudente. Un corridor passant successivement par l’Irak, la Turquie, la Syrie et le Liban serait particulièrement complexe. Il impliquerait quatre juridictions, plusieurs réseaux existants et des choix de raccordement qui ne sont pas encore publiquement détaillés.

Les plans officiellement décrits par Bagdad sont pour l’instant plus lisibles : un axe vers la Turquie et Ceyhan, et un autre vers la Syrie et Banias. Le prolongement vers le Liban pourrait théoriquement se greffer sur un réseau syrien ou constituer une branche indépendante. Les informations disponibles ne permettent pas encore de déterminer l’architecture retenue.

Cette absence de détails ne rend pas le projet impossible. Elle signifie seulement que le concept politique précède encore l’ingénierie définitive.

Un véritable projet de pipeline doit préciser son origine, son diamètre, son débit, ses stations de pompage, son tracé exact, les terminaux desservis et les conditions commerciales d’accès au réseau. Aucun ensemble complet de données de ce type n’a encore été rendu public pour un corridor Irak-Liban.

Quatre États devraient garantir le même tuyau

L’obstacle le plus évident serait diplomatique. Un oléoduc transfrontalier n’est viable que si tous les États traversés acceptent les conditions de transit pendant plusieurs décennies.

L’Irak fournirait le pétrole. La Turquie, la Syrie et le Liban devraient garantir le passage du réseau selon le tracé finalement retenu. Chacun voudrait négocier ses droits de transit, ses responsabilités techniques, les taxes éventuelles et les mécanismes de règlement des différends.

La sécurité serait tout aussi importante. Un pipeline de cette dimension constitue une infrastructure stratégique exposée aux sabotages, aux frappes militaires, aux groupes armés et aux tensions politiques. Une interruption sur quelques kilomètres pourrait immobiliser l’ensemble de la chaîne.

La Syrie représente à cet égard un défi central. Malgré la nouvelle configuration politique, certaines régions restent fragiles et les infrastructures énergétiques syriennes ont subi des années de guerre et de sous-investissement.

Le financement serait colossal

Le deuxième obstacle concerne l’argent. Les seules estimations concernant l’axe irako-syrien évoquent déjà au moins 15 milliards de dollars. Ajouter une branche libanaise, moderniser les terminaux et construire des capacités de stockage augmenterait nécessairement l’investissement.

Une entreprise comme Chevron peut apporter son expertise technique et faciliter la mobilisation de capitaux, mais sa participation ne supprime pas la nécessité d’un modèle économique clair.

Les investisseurs voudront connaître les volumes garantis, la durée des contrats de transit, les tarifs, les risques souverains et les mécanismes de protection en cas de guerre ou de changement politique.

Pour transporter deux millions de barils quotidiennement, il faudrait également des engagements commerciaux suffisamment solides pour garantir l’utilisation du pipeline sur une longue période.

Ce que le Liban pourrait y gagner

Pour le Liban, l’intérêt ne résiderait pas principalement dans l’accès au pétrole brut lui-même. Il serait dans le retour du pays sur la carte des infrastructures énergétiques régionales.

Un terminal méditerranéen pourrait générer des droits de transit, des revenus de stockage, des investissements portuaires et une activité logistique nouvelle. Tripoli pourrait retrouver une fonction énergétique qu’elle a perdue avec l’arrêt des anciennes installations.

Le projet pourrait également justifier la modernisation d’équipements pétroliers, de routes et d’installations portuaires. Dans un pays à la recherche d’investissements productifs et de recettes en devises, cette perspective possède une dimension économique évidente.

Mais ces bénéfices restent pour l’instant hypothétiques. Aucun tarif de transit n’a été fixé. Aucun volume réservé au Liban n’a été annoncé. Aucun investissement portuaire directement lié à ce pipeline n’est confirmé.

Un projet crédible par ses composants, incertain dans son ensemble

C’est finalement cette distinction qui permet d’évaluer correctement les informations du 25 août. L’Irak cherche bien à réduire sa dépendance au détroit d’Ormuz. Il investit dans plusieurs corridors terrestres. Il négocie avec la Turquie, étudie une nouvelle liaison avec la Syrie et travaille avec un consortium comprenant Chevron. Le chiffre de deux millions de barils par jour apparaît bien dans les projets actuellement étudiés.

Le Liban cherche de son côté à retrouver une place dans le transport du pétrole irakien vers la Méditerranée. Les discussions entre Beyrouth et Bagdad sont également établies.

Ce qui n’est pas encore établi, en revanche, est l’existence d’une décision définitive transformant ces éléments en un unique oléoduc Irak-Turquie-Syrie-Liban. Il manque encore les études détaillées, les accords de transit, le financement, le tracé final et le calendrier.

La crise d’Ormuz a rendu l’idée beaucoup plus pertinente qu’elle ne l’aurait été quelques années auparavant. Elle n’a pas supprimé les obstacles. Pour le Liban, le retour à une fonction de transit énergétique régional devient donc une perspective crédible à examiner, mais pas encore une infrastructure que l’on peut considérer comme acquise.