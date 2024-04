En cette période de célébration et de réflexion, le Liban, terre de diversité et d’histoire, s’est engagé dans une démarche spirituelle et nationale profonde à travers les différentes célébrations de Pâques, qui ont réuni leaders religieux et politiques dans un appel commun à la paix, à l’unité, et à la renaissance.

Au coeur de cette convergence spirituelle et communautaire, le patriarche maronite, le cardinal Mar Béchara Boutros Raï, a présidé la messe de Pâques au sein de la chapelle extérieure du patriarcat de Bkerké, baptisée “Chapelle de la Résurrection”. Cette cérémonie a été marquée par la présence de personnalités ecclésiastiques et politiques notables, illustrant la profonde entrelacement entre la foi, l’histoire et la politique au Liban.

Dans son homélie, inspirée de l’évangile selon Marc (16: 6-7), le patriarche Raï a mis en lumière les notions de courage et de proclamation de la foi chrétienne, rappelant le message central de la résurrection de Jésus comme source d’espoir et d’appel à dépasser la peur et à témoigner de la foi dans la société. Cette célébration a été l’occasion d’un renouveau spirituel, mais aussi d’une réflexion sur le rôle de la foi dans la consolidation de la paix et de l’unité au sein du tissu social libanais.

Parallèlement, dans la capitale, le métropolite de Beyrouth pour les orthodoxes, Mgr Elias Aude, a dirigé la célébration de la messe dans la cathédrale Saint-Georges, soulignant, lui aussi, l’importance de la célébration commune de la résurrection comme symbole d’unité et de renouveau, malgré les différences de calendrier liturgique entre les confessions chrétiennes.

A Antelias, la célébration de Pâques par le catholicos des Arméniens orthodoxes, Aram Ier, a été l’occasion de rappeler le message universel de la résurrection du Christ comme victoire de l’amour et du service sur le pouvoir et l’injustice mondaine. Le catholicos a également réaffirmé le soutien du peuple arménien envers la cause palestinienne, appelant à une résolution pacifique et juste des conflits régionaux.

Ces célébrations ont été marquées par des rencontres et des échanges entre les leaders religieux et les personnalités politiques, reflétant les préoccupations nationales et sociales profondes qui traversent le Liban. Le patriarche Raï et d’autres leaders religieux ont ainsi saisi l’occasion pour dialoguer sur les enjeux cruciaux du pays, notamment la nécessité d’élire un président de la République et de répondre aux crises économiques et sociales qui affligent la nation.

Dans ce contexte, le président du Courant Patriotique Libre, le député Gebran Bassil, a souligné depuis Bkerké l’importance de l’unité et de la foi dans la possibilité d’une renaissance libanaise, malgré les défis existentiels auxquels le pays est confronté.