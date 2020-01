La Sûreté Générale a indiqué avoir arrêté un homme, désigné par ses initiales A.S. et de nationalité syrienne, membre du Daesh, qui a indiqué préparer des attaques terroristes au Liban

Selon le communiqué, ce dernier communiquait avec l’organisation terroriste via les réseaux sociaux. Il aurait également incité d’autres individus à rejoindre Daesh et à leur donner des armes. A.S. aurait également préparé des opérations terroristes visant notamment le siège d’un parti politique afin de tuer le maximum de personnes présentes sur place et une attaque aux drones visant une ambassade occidentale. Aucune information n’a été révélée quant à l’identité de ce parti ou de cette représentation diplomatique.

Par ailleurs, les forces de sécurité auraient également saisi du matériel permettant de produire des explosifs à son domicile.