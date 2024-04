L’Iran brise un tabou et attaque directement Israël en représailles au bombardement de son ambassade

Dans la nuit du samedi au dimanche, un événement sans précédent a secoué le Moyen-Orient : l’Iran a lancé une offensive d’ampleur contre Israël, marquant un pic dans les tensions régionales exacerbées par le récent bombardement de son consulat à Damas, attribué à Israël.

Plus de 300 drones et missiles ont été lancés sur Israël, marquant une augmentation significative de la violence dans les affrontements directs entre l’Iran et Israël. Cette attaque est considérée comme une grande escalade comparée aux précédentes, où les deux nations se sont généralement affrontées par l’intermédiaire de proxies ou de groupes alliés, plutôt que directement.



Cette attaque était prévisible depuis plusieurs jours, mais c’est la première fois que Téhéran choisit de cibler Israël directement, sans passer par des intermédiaires. C’est un tournant majeur dans le conflit, car cela montre une rupture avec les tactiques précédemment employées par l’Iran.

Pour rappel, des opérations israéliennes ont souvent ciblé les installations nucléaires iraniennes, des scientifiques à Téhéran même ou encore de hauts responsables iraniens, ainsi que les groupes soutenus par l’Iran dans la région. Côté israélien, Tel Aviv a accusé à de nombreuses reprises Téhéran de soutenir le Hamas ou encore des organisations comme le Hezbollah.



L’attaque de Téhéran marque donc la fin d’une certaine retenue de la part de l’Iran. C’est un signe que le pays est prêt à passer à une nouvelle étape dans son conflit avec Israël, en recourant à des attaques directes, plutôt que de se cacher derrière des proxies. Cette escalade pourrait avoir de graves conséquences pour la stabilité de la région, et cela signifie que le conflit entre ces deux nations a franchi un nouveau seuil.

Côté communauté internationale, on semble vouloir calmer le jeu. Selon les médias américains Axios et CNN, Joe Biden a affirmé au premier ministre israélien que les États-Unis s’opposent et ne participeront pas à une offensive militaire israélienne contre l’Iran. Selon la chaîne américaine, le président américain aurait dit à Netanyahou qu’il devait considérer les événements de ce samedi comme une victoire en soi, l’arsenal iranien ayant fait la démonstration de son inefficacité. De son côté, la chaîne israélienne Channel 12 affirme qu’Israël va apporter une réponse militaire à l’attaque iranienne dans les 24 heures.

Une opération annoncée depuis plusieurs jours

Depuis quelques jours, les signes avant coureur d’une frappe de représailles iraniennes se faisaient entendre, notamment avec un rapport de la CIA qui estimait probable des frappes directes ou encore les appels à la prudence adressés à la communauté française présente au Liban, en Israël et dans les territoires occupés. Dès hier soir, la Jordanie elle-même a annoncé la fermeture de son espace aérien aux vols commerciaux, preuve de l’imminence des frappes.

Dans les heures qui ont suivi, plus de 300 drones et missiles ont été lancés sur Israël. C’est une augmentation significative de l’intensité des confrontations directes entre les deux nations. Ces attaques, bien que prévues depuis plusieurs jours, ont marqué un tournant dans l’histoire du conflit entre l’Iran et Israël, représentant une nouvelle phase dans leur confrontation. Les attaques par drones et missiles, venant principalement de l’Iran, ont augmenté de manière exponentielle, avec plus de 300 lancements signalés.



La nature de ces attaques est également significative. Alors que dans le passé, l’Iran a généralement évité les affrontements directs avec Israël, en choisissant plutôt de passer par des intermédiaires tels que le Hezbollah au Liban ou le Hamas à Gaza, cette fois, Téhéran a pris l’initiative d’attaquer Israël directement. Cela pourrait indiquer un changement de stratégie de la part de l’Iran, qui semble maintenant plus disposé à engager un conflit direct.



Bien que l’attaque ait été anticipée depuis de nombreux jours, l’ampleur et la nature directe de l’offensive ont surpris beaucoup de gens. C’est la première fois que Téhéran attaque directement Israël, ce qui marque une étape importante dans l’évolution du conflit entre les deux pays.

Détails de l’attaque

Selon le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, cette attaque massive comprenait 170 drones et 30 missiles de croisière, dont 99% ont été interceptés grâce à l’efficacité du système de défense antimissile israélien, le Dôme de fer. Cependant, quelques projectiles, dont des missiles balistiques, ont réussi à frapper des cibles stratégiques, notamment la base aérienne de Nevatim, qui, n’aurait subi que des dommages mineurs, indique-t-on de source israélienne.

Les réactions à cette attaque ont été immédiates et visibles, avec des vidéos et des images saisissantes de projectiles illuminant le ciel nocturne de Jérusalem et frôlant des sites symboliques comme la coupole dorée du Dôme du Rocher et le parlement israélien. Ces images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, témoignant de la gravité de la situation, du jamais vu depuis le tir de missiles SCUD par l’Irak durant la première guerre du Golfe.

La réaction iranienne et la mise en garde

La mission iranienne à l’ONU a déclaré que cette opération était une réponse légitime à l’agression israélienne, soulignant que l’acte pourrait être considéré comme clos si Israël ne poursuivait pas d’autres actions militaires. Cependant, elle a aussi clairement indiqué que toute nouvelle provocation de la part d’Israël entraînerait une réponse “considérablement plus sévère”.

Côté Israélien, on annonce souhaiter saisir le conseil de sécurité de l’ONU.

Implication internationale et soutien français

L’impact de l’attaque dépasse les frontières d’Israël et de l’Iran, avec des implications internationales significatives. Le porte-parole militaire israélien a révélé que la France avait contribué à la défense lors de cette attaque, mettant en avant l’interopérabilité et la coopération militaire entre Israël et la France. Cette collaboration souligne l’importance des alliances et des partenariats stratégiques en temps de crise.

Analyse stratégique

Cette confrontation marque un tournant dans la dynamique régionale, poussant les analystes à reconsidérer les équilibres de pouvoir et les stratégies de défense au Moyen-Orient. L’efficacité du Dôme de fer israélien a été mise à l’épreuve et a prouvé sa capacité à protéger la population civile face à une attaque de grande envergure. D’un autre côté, la détermination de l’Iran à riposter de manière significative après l’attaque de Damas montre une escalade dans leur volonté de défendre leurs intérêts à l’étranger.

Le lancement de 300 drones et missiles, bien que ce soit un nombre important, n’était pas cependant en mesure de déstabiliser ou de rompre les systèmes de défenses de l’État d’Israël. Les défenses aériennes israéliennes sont connues pour être parmi les plus robustes et les plus avancées technologiquement au monde, et elles ont été conçues pour résister à une telle attaque.



Ces défenses comprennent des systèmes de détection avancés, des missiles intercepteurs de haute précision et des unités de défense aérienne hautement formées et réactives. Ainsi, même une attaque massive de 300 drones et missiles n’a pas réussi à les submerger ou à les détruire.



Pour réussir à épuiser ou à affaiblir les capacités de défense israéliennes, il aurait fallu un nombre beaucoup plus important de missiles. Ce concept, connu sous le nom d’attrition, implique l’utilisation de volumes massifs de feu pour épuiser les ressources de défense d’un adversaire. Dans ce cas, cela signifierait lancer un nombre encore plus grand de drones et de missiles, dans l’espoir de dépasser la capacité des systèmes de défense israéliens à les intercepter tous.

Vers une escalade ou une désescalade?

La communauté internationale est désormais face à un dilemme crucial : comment désamorcer une situation potentiellement explosive entre deux adversaires régionaux majeurs tout en évitant une guerre ouverte qui pourrait avoir des répercussions désastreuses pour la région et au-delà. Les prochains jours seront cruciaux pour voir si la diplomatie pourra reprendre le dessus sur la confrontation militaire.

Cette attaque et les réponses qui en découlent soulignent l’urgence d’une réflexion approfondie sur les stratégies de sécurité et de défense, ainsi que sur les mécanismes de dialogue et de négociation pour maintenir la paix et la stabilité dans une région constamment en proie à des tensions.

Cependant, les menaces israéliennes d’une opération militaire contre l’Iran pourraient amener à une nouvelle escalade dans les prochains jours.