Alors que le président de la chambre Nabih Berri a présenté sa candidature dans la circonscription de Zahrani, il a également opté pour la candidature de Marwan Kheireddine au siège Druze de la circonscription de Hasbaya , ancien ministre d’état entre 2011 et 2014 au sein du gouvernement Mikati, et propriétaire et dirigeant de la Banque al Mawarid dont le nom a été cité à plusieurs reprises par le passé dans le cadre d’enquête sur des transferts illégaux de fonds ou encore dans la destruction du patrimoine avec celle d’une partie de l’hippodrome romain de Wadi Abou Jmil au début des années 2010.

Le nom de Marwan Kheireddine serait aussi apparu dans les Pandora Papers, rappelle le site Daraj. Il aurait ainsi mis en place deux sociétés offshore dans les îles Vierges britanniques, l’une appelée Oakwood International Holdings Limited avec sa mère et son frère, après avoir écarté le dirigeant précédent de cette société Jitendra Manikal Kaul qui avait été impliqué dans les Panama Leaks de 2016.

Jitendra Manikal Kaul aurait ainsi eu des liens avec un des plus grands trafiquants de drogue du sous-continent indien.

L’autre société, Driftwood Limited, aurait permis à Marwan Kheireddine de transférer des fonds en provenance du Liban en avril 2019, soit avant la crise de novembre 2019. Il aurait ensuite utilisé ces fonds pour acheter un yacht pour son usage personnel.

Parmi les nouveaux candidats du mouvement Amal, Nasser Jaber, Marwan Khair al-Din, Ashraf Baydoun et Qabalan Qabalan remplaceront Yassin Jaber, Anwar al-Khalil, Ali Bazzi et Muhammad Nasrallah. Le député Yassin Jaber avait ainsi hier indiqué renoncer à voir son mandat être renouvelé.