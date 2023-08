« Professeur Jean-Marc Ayoubi, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Officier de l’Ordre National du Mérite. » Sébastien Lecornu, ministre des Armées de France.





C’est au siège du ministère de la Défense, à l’hôtel de Brienne, qu’a eu lieu, mardi 9 mai 2023, la remise de la médaille d’Officier de l’Ordre National du Mérite au Professeur Jean-Marc Ayoubi, par le ministre des Armées de France, monsieur Sébastien Lecornu.



Nous lui adressons toutes nos félicitations pour cette distinction amplement méritée.



Membre de l’Académie Nationale de médecine, reconnu en chirurgie gynécologique et particulièrement pour l’application des technologies de chirurgie robotique dans cette spécialité, le professeur Jean-Marc Ayoubi est principalement renommé pour être celui qui a permis la première transplantation utérine française. https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Ayoubi



Moment solennel, distinction hautement symbolique et une immense fierté à partager cet événement avec nos lecteurs.



Dans son discours, le ministre des Armées de France, Sébastien Lecornu, a évoqué le mérite et le travail du Professeur Jean-Marc Ayoubi : « De votre jeunesse libanaise à aujourd’hui en passant par vos années d’étudiant et de jeune médecin à Toulouse et à Grenoble vous avez toujours été doué d’une force de travail qui vous a permis de gravir tous les échelons, de relever tous les défis scientifiques et bien sûr de franchir tous les obstacles. Cette force de travail justifie toutes vos réussites professionnelles ; elle donne un sens à l’insigne d’officier de l’ordre de mérité […] A coup sûr, vos succès sont mérités ».



Devant l’ensemble des invités présents à la cérémonie, s’adressant au professeur Ayoubi, le ministre a rappelé son attachement et le soutien de la France au Liban : « Vous à qui la science a offert une sagesse qui vous permet d’avoir de l’avance sur votre temps et du recul sur votre époque, vous savez que le Liban s’en sortira et moi qui aime ce pays. Avec vous, je veux dire devant l’ensemble des libanais qui sont nombreux ce soir, que la France sera toujours aux côtés du Liban […] Les mérites que je vous reconnais sont immenses. […] Permettez-moi de vous dire que la France y gagne et en tant qu’ami je n’oublierai jamais d’être votre parrain pour ce second ordre national crée par le Général de Gaulle ».



Remerciant le ministre et ses invités, le Professeur Jean-Marc Ayoubi, quant à lui, a dédié cette distinction, en premier, à sa famille : « c’est ma vie, c’est mon refuge, c’est mon petit univers singulier, mon repère parmi les doutes ».

Dans son discours, il a rappelé son attachement à sa terre natale, le Liban : « cette distinction me fait penser en premier lieu à mes parents … Je dois à mes parents mon attachement au Liban, qui m’a beaucoup donné, à son histoire, à sa culture et à sa diversité ».

Les liens historiques entre la France et le Liban ont été aussi évoqués par le professeur Ayoubi, « Deux pays chers à nos cœurs », en remerciant ses nombreux amis venus spécialement du Liban, en témoignage de cette pérennité de ce lien : « ce Pays m’a également donné, en exemple, d’illustres compatriotes qui se sont distingués et se distinguent encore au service de la France, à l’Académie Française come aux Nations-Unies ou encore sur les scènes politiques, économiques, médiatiques et bien évidemment médicale. J’ai l’immense honneur de voir beaucoup d’entre eux parmi nous ce soir ».

S’adressant à ses collègues « acteurs des missions de soins et d’enseignements accomplies dans le cadre du service public […] Ce sont ces femmes et ces hommes qui font que la médecine française est considérée malgré toutes les difficultés, l’une des meilleures du monde, pour ne pas dire la meilleure au monde », il a rappelé les valeurs qui constituent le socle de la République, valeur d’égalité, valeur de fraternité, valeur de liberté, mais aussi humanisme et solidarité : « c’est la mission que je me suis assigné : transmettre nos valeurs, transmettre notre savoir, donner aux générations futures ce qu’on a reçu de nos aînés et de nos maîtres car le devoir de chacun est de rendre, autrement, au moins autant de ce qu’il en a reçu. Ceci est vrai en général mais ça l’est encore plus quand il s’agit de la médecine, de la santé et de la vie ».



En dernier, le professeur Jean-Marc Ayoubi a rappelé ses combats permanents au quotidien, tout au long de sa carrière professionnelle, pour donner et transmettre la vie, pour préserver une médecine de haut niveau, une médecine d’innovation, mais une médecine humaine, Combat de se préoccuper de la qualité des soins de la recherche et de l’enseignement sans oublier bien sur l’accès aux soins pour tous, et conclut son discours par l’engagement de continuer à servir cette idée de la médecine : « Je suis conscient que le mérite n’est pas seulement le mien mais aussi celui de toutes celles et tous ceux qui m’accompagnent et qui se battent chaque jour au service des autres. C’est un honneur d’être reconnu par la République et reconnu parmi eux. Je prends l’engagement de continuer à servir cette idée de la médecine, ce sera ma façon de me montrer digne de cette reconnaissance ».

Jinane Chaker-Sultani Milelli