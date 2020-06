A l’occasion de la Fête de la Musique 2020, l’association For the Art tisse une nouvelle passerelle artistique entre la Suisse et le Liban, à découvrir ici: www.fortheartassoc.com.

Elle soutient, ainsi, les musiciens, compositeurs, interprètes, qui ont été privés de scènes pendant la crise sanitaire relative au covid-19.

La chanson Mute Bird (Salami Maak, en arabe) a été revisitée et interprétée par Charbel Rouhana et ses musiciens, basés au Liban et en France, et par quatre musiciens de l’Orchestre des Nations, fondé à Genève par Antoine Marguier. Mute Bird évoque notamment la paix grâce à l’amour.

Nous vous souhaitons d’apprécier ce message musical et de le partager. Sans oublier de soutenir notre action: https://www.fortheartassoc.com/soutien-aux-musiciens-2020