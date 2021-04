Djaïli Amadou Amal, lauréate du Choix Goncourt de l’Orient 2020, est la présidente du Jury de la troisième édition du Prix RFI (Radio France Internationale) – AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) Jeunes Écritures 2021.

L’objectif de ce jeu de création littéraire est de promouvoir l’écriture et la lecture du français à travers la littérature courte. Il est aussi de découvrir de nouveaux talents et de donner une chance aux passionnés d’écriture et de littérature de se révéler à eux-mêmes et à leur public.

Ce concours est ouvert aux jeunes francophones du monde entier, âgés de 18 à 29 ans et inscrits dans l’un des 1007 établissements membres de l’AUF à travers le monde ou à l’Établissement spécialisé de la Francophonie pour l’Administration et le Management (ESFAM).

Pour participer, les candidats doivent soumettre, au plus tard le 25 mai 2021, un récit de fiction de 8000 caractères maximum (espaces compris) qui devra obligatoirement débuter par « Moi je suis différent(e). Je l’ai toujours été. Pour ma mère, c’est comme si j’étais un(e) extra-terrestre. »

Il s’agit d’une phrase extraite du roman Les Impatientes (Éditions Emmanuelle Collas) de Djaïli Amadou Amal, Prix Goncourt des Lycéens 2020, Prix Choix Goncourt de l’Orient et du Royaume-Uni et présidente du Jury de cette édition 2021.

Les œuvres primées seront sélectionnées, d’une part, par les lecteurs et, d’autre part, par un jury de professionnels ayant un attachement particulier à la francophonie.

Jusqu’au 6 juillet, les jeunes francophones pourront lire et voter en ligne pour leurs textes préférés.

Cette année, le lauréat du Prix du jury gagnera un séjour culturel à l’étranger. Le lauréat du Prix du public recevra quant à lui une box culturelle et littéraire.

Participez au Prix des jeunes écritures : Infos – Jeunes Écritures AUF RFI – 2021 – Short Édition (short-edition.com)

Soumission : jusqu’au 25 mai 2021, minuit (heure de Paris)

L’ÉDITION 2020 EN QUELQUES CHIFFRES Les 673 œuvres en compétition ont généré sur le site short-edition.com 510 000 lectures, 92 100 votes et 63 400 commentaires. Le Prix RFI-AUF Jeunes écritures a récompensé Peterson Désir, étudiant à l’Université d’État d’Haïti, pour sa nouvelle L’Île Muse. Le « Prix du public » a par ailleurs été décerné à la nouvelle Le Minuscule Géant, écrite par Louendy Chery (Haïti), étudiant en médecine à l’Université d’État d’Haïti.