LE MOIS DE LA FRANCOPHONIE A L’INSTITUT FRANCAIS DU LIBAN – MARS 2024

Chaque année, le mois de mars célèbre partout dans le monde la Francophonie dans toute sa diversité. Le mois de lafrancophonie à l’Institut français du Liban se décline cette année autour du « vivant ». Au rythme de performances artistiques,signatures d’auteurs, ateliers pour les enfants, projections, concerts, expositions et concours en ligne, plus d’une quarantaine d’événements à Beyrouth mais également sur l’ensemble du territoire à travers les antennes à Jounieh, Tripoli, Saida, Deir el Qamar, Baalbeck et Zahlé seront proposés.

A Beyrouth, dans le cadre de la réouverture de la Salle Montaigne, l’Institut français du Liban organise les 20 et 21 marsune série de manifestations culturelles autour de la thématique du « vivant » et de l’environnement.

– Une avant-première du film « Le Règne animal » réalisé par Thomas Cailley, avec Romain Duris et Paul Kircher,film multiprimé aux Césars 2024.

– Un vernissage de deux expositions : « Le Liban, trésor de biodiversité », pour découvrir des trésors surprenants àtravers l’œil de jeunes photographes libanais, qui tournera également dans les régions, et « Un monde sans fin » adapté de la célèbre bande dessinée éponyme de Jean-Marc Jancovici et de Christophe Blain.

– Un spectacle jeunesse « Géologie d’une fable », du collectif Kahraba, mêlant conte, danse et manipulation dematière et de son, destiné aux enfants à partir de 6 ans.

En parallèle, une programmation exceptionnelle et entièrement gratuite de 12 films sera proposée tout au long du mois de mars à la Salle Montaigne, avec des films culte et/ou inédits les mardis et jeudis à 20h, et des séances spécialement dédiées à la jeunesse les mercredis à 16h.

En région, une programmation variée est prévue dans les différentes antennes de l’Institut permettant d’offrir aux jeunes Libanais une expérience singulière et enrichissante de la francophonie.

Au programme dans toutes les antennes de l’IFL :

– Une finale du concours « Lecture à voix haute » pour les lecteurs de tous âges

– Une rencontre signature avec Antoine Daher autour de son roman « Vent du Nord », récit d’une

fugue dans les montagnes du Liban

– Des contes en musique avec Blue Beirut Kids, un spectacle de lectures en musique sur le thème de la faune et dela flore, dès 3 ans !

– Des ateliers de jeux de société avec la tournée On Board faisant escale à Tripoli, Zahlé, Jounieh, Deir el Qamar etSaïda

Retrouvez l’exhaustivité de la programmation sur www.if-liban.com https://institutfrancais-liban.com/actualite/mois-de-la-francophonie-programmation-2024/#/