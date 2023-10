« L’OIF exprime au travers de cette mission économique son soutien au Liban, un grand pays qui a toujours joué un rôle dynamique et positif dans notre Organisation » 

Publicité

Près de 100 participants internationaux de l’espace francophone se sont rendus au Liban dans le cadre de la 3e mission économique et commerciale de la Francophonie qui se tient du 9 au 11 octobre 2023.

Organisée en collaboration avec le Gouvernement libanais, cette 3e Mission est conduite, au nom de la Secrétaire générale de la Francophonie, S.E. Madame Louise MUSHIKIWABO, par l’Administratrice de l’OIF, Madame Caroline ST-HILAIRE.

En marge de cette mission, l’Administratrice de l’OIF s’est entretenue avec les différents membres du gouvernement libanais dont le ministre de la Culture, le Juge Mohamad Wissam AL MORTADA, Ministre de tutelle de la Francophonie, le Ministre de l’Economie et du Commerce, Dr. Amin SALAM, des représentants des secteurs public et privé.

Madame Caroline ST-HILAIRE a également rencontré la presse nationale et internationale accréditée au Liban, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à l’hôtel Hilton de Beyrouth, le 10 octobre 2023 en présence du ministre de l’Economie et du Commerce du Liban.

Durant cette conférence de presse, Madame ST-HILAIRE a remercié les autorités libanaises de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé à son titre personnel, au nom de la délégation de l’OIF et de tous les participants. Elle a souligné l’excellente collaboration des autorités libanaises dans la réussite de cette mission. « Le Liban traverse une situation économique difficile. L’OIF exprime au travers de cette mission économique et commerciale son soutien au Liban, un grand pays qui a toujours joué un rôle dynamique et positif dans notre Organisation. Nous nous tenons prêts aux côtés du Liban pour lui apporter toute l’aide et tout le soutien que les autorités estiment nécessaire. » a-t-elle précisé.

De son côté, le Ministre de l’Economie et du Commerce du Liban a remercié Madame l’Administratrice de l’OIF pour ses propos bienveillants envers le peuple libanais. « Nous devons reconnaitre que le temps presse. Le rapprochement des peuples se fait à travers la coopération et les partenariats économiques. Cette mission historique est organisée autour des dialogues des cultures comme vecteur de paix. Nous souhaitons que le Liban puisse profiter de ce soutien pour qu’il sorte de sa crise », a ajouté Dr Amin Salam.

Il est à noter que cette mission permettra aux entreprises visiteuses l’occasion d’explorer le marché libanais et de prendre connaissance des opportunités qu’il offre dans les différents secteurs ciblés, ce qui leur permettra d’échanger et de nouer des partenariats avec des entreprises locales dans le cadre de rencontres B2B et de visiter plusieurs sites d’entreprises.

Rappelons, ainsi, qu’après deux autres missions économiques en Asie du Sud-Est (Vietnam et Cambodge) en mars 2022, en Afrique centrale (Gabon et Rwanda) en juillet 2022 et une mission de prospection en Afrique du Nord (Maroc et Egypte) en février 2023, cette mission économique et commerciale s’inscrit dans une démarche structurante et d’impact, en promouvant les pays de l’espace francophone comme destinations attractives pour le commerce et les investissements internationaux.

L’OIF compte 88 États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.

Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org

